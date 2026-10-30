ДТП сталася на трасі М-30 «Стрий–Ізварине» неподалік Жидачева

На Львівщині суд виніс вирок водієві, який під час обгону спричинив смертельну ДТП. Унаслідок аварії загинула його мати, а сестра отримала травми середньої тяжкості. Олександра Фурманова засудили до чотирьох років позбавлення волі, однак звільнили від відбування покарання з випробуванням.

Як йдеться у вироку, аварія сталася десятого липня 2026 року на трасі М-30 «Стрий–Ізварине» неподалік Жидачева. За матеріалами справи, чоловік за кермом автомобіля ЗАЗ Vida рухався в напрямку Ходорова. Під час дощу він вирішив обігнати інший автомобіль на ділянці дороги з обмеженою оглядовістю. Водій перетнув суцільну лінію розмітки та виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з Volkswagen Transporter.

У ЗАЗі разом із водієм їхали його мати, сестра та племінниця. Унаслідок зіткнення мати чоловіка загинула, а сестра отримала тілесні ушкодження середньої тяжкості. Як раніше писав ZAXID.NET, у цій ДТП травмувалися також водії двох транспортних засобів.

У суді обвинувачений повністю визнав провину та розкаявся. Він розповів, що під час обгону вважав маневр безпечним, але, виїхавши на зустрічну смугу, побачив автомобіль. Чоловік намагався загальмувати, однак через дощову погоду автомобіль ковзав і зіткнення уникнути не вдалося. Потерпілі не мали до нього матеріальних чи моральних претензій, просили суд не позбавляти його волі та водійських прав.

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Жидачівський районний суд визнав Олександра Фурманова винним за ч. 2 ст. 286 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) та призначив чотири роки ув’язнення. Водночас його звільнили від відбування покарання з дворічним іспитовим строком. Також суд не став позбавляти його права керувати транспортними засобами.

Серед аргументів суду було те, що чоловік працює провідним інженером лабораторії металів та зварювання Бурштинської ТЕС і потребує автомобіля для виконання службових обов’язків. Суд також врахував, що потерпілі просили залишити йому водійські права, а в аварії загинула його мати.

Крім того, з чоловіка стягнуть понад 24 тис. грн витрат на проведення експертиз.