Залізничний районний суд Львова присудив три роки іспитового строку Анатолію Дробʼязку за те, що він насмерть збив пішохода на вулиці Симона Петлюри у Львові. Такий вирок суд виніс, у четвер, 19 березня.

За матеріалами справи, 9 грудня 2025 року Анатолій Дробʼязко, кермуючи «Таврією», їхав вулицею Симона Петлюри у напрямку Любінської. Водій не зменшив швидкість перед пішохідним переходом і збив насмерть пішохода, який йшов по нерегульованому переході. Пішохід помер одразу.

У суді Анатолій Дробʼязко визнав свою провину та попросив його суворо не карати. Родичка загиблого зазначила, що Анатолій Дробʼязко фінансово компенсував їй моральну шкоду.

Суддя Андрій Кирилюк присудив Анатолію Дробʼязку пʼять років позбавлення волі, проте спростив цей вирок на користь трьох років іспитового строку та позбавлення права кермувати. Вирок можна оскаржити.