Tesla на швидкості знесла стовп з камерою автофіксації порушень у Ременові

У неділю, 18 грудня, на трасі Львів-Луцьк у селі Ременів на Львівщині 38-річний водій автомобіля Tesla Model S на швидкості зніс бетонну електроопору, на якій встановлена камера автоматичної фіксації швидкості та порушень ПДР.

Як розповіли ZAXID.NET в поліції Львівщини, ДТП сталася у неділю близько 10:45 на дорозі Львів-Луцьк у Ременові. 38-річний водій з міста Кам’янка-Бузька не впорався з керуванням та в’їхав в електроопору, на якій встановлено камеру фіксації швидкості руху. Обмеження швидкості на цій ділянці траси становить 50 км/год.

У результаті ДТП бетонний стовп впав на автомобіль (фото поліції)

Унаслідок ДТП електроопора впала на автомобіль, Tesla зазнала суттєвих пошкоджень. За даними поліції, попередньо встановлено, що водій був тверезий, він не постраждав. На місці працюють правоохоронці, встановлюють всі обставини ДТП та покарання для водія.