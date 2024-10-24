Водій трамвая №3, який у середу, 23 жовтня, збив жінку з дитиною на пішохідному переході на вул. Кн. Ольги, ймовірно, вживав алкогольні та наркотичні засоби під час обідньої перерви. На зміну він заступив у тверезому стані. У ЛКП «Львівелектротранс» та департаменті міської мобільності та вуличної інфраструктури проводять розслідування. Також розслідування проводить поліція. Про це у четвер, 24 жовтня, під час брифінгу повідомив директор департаменту міської мобільності та вуличної інфраструктури Олег Забарило.

Як розповів Олег Забарило, на зміну 50-річний водій заступив тверезим, це підтверджують результати огляду.

«Ми підняли відео з камер відеоспостреження і матеріали огляду водія, які є щоденними. На момент, коли він виходив на зміну, тобто, це орієнтвоно десь 14:00, був проведений відповідний огляд водія: поверхненивй огляд, огляд з застосуванням алкотестера, і водій на цей момент був тверезий», – зазначив Олег Забарило.

За словами директора департаменту міської мобільності та вуличної інфраструктури, у водія від 17:00 до 18:00 була обідня перерва, під час якої він, ймовірно, він і вживав алкогольні та наркотичні засоби.

«У момент ДТП – це був перший рейс, його виїзд з кінцевої після обідньої перерви. Так виглядає, що під час перерви водій опинився в стані сп’яніння», – додав Олег Забарило.

50-річний винуватець ДТП працює водієм у «Львівелектротрансі» з 2021 року. Окрім щоденного огляду, водії проходять і щорічний медогляд. Останнє таке обстеження у червні 2024 року засвідчило, що цей водій наркотичних засобів не вживає. Після ДТП водія затримали.

«Наразі його ще не звільнили. Ми за результатами службового розслідування будемо встановлювати, крім водія, також винних. Тому що це також відповідальність лежить на керівнику маршруту на керівнику відповідного депо, щоб водій дотримувався всіх норм. Тому будуть прийняті відповідні рішення. Це, щонайменше, догани для людей, які мали б всі ці речі контролювати», – зазначив Олег Забарило.

Він додав, що із чоловіком постраждалої жінки підтримують контакт і місто готове допомогти.

Нагадаємо, у середу увечері, 23 жовтня, на вул. Княгині Ольги у Львові трамвай здійснив наїзд на 44-річну жінку, що переходила дорогу на пішохідному переході з дворічним онуком. Виявилося, що 50-річний водій трамвая перебував у стані алкогольного та наркотичного сп’яніння.