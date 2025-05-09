Хмельницький міськрайонний суд виніс вирок водію тягача Scania Віктору Чечелю за смертельну ДТП. Обвинувачений врізався в легковик Volkswagen Transporter, внаслідок чого загинув пасажир останнього. За скоєне чоловіку призначили два роки іспитового терміну.

Як йдеться у вироку від 30 квітня, смертельна аварія сталася 20 вересня 2024 року на трасі Житомир – Чернівці на території Розсошанської громади. За даними слідства, Віктор Чечель керував сідловим тягачем Scania з напівпричіпом. Близько 20:00 обвинувачений не пропустив автомобіль Volkswagen Transporter, який наближався головною дорогою до перехрестя, внаслідок чого вони зіткнулися.

У результаті ДТП пасажир легковика тяжко травмувався – у нього діагностували травму грудної клітки і живота з переломами ребер, забій легень, розрив печінки, яка ускладнилась гострою крововтратою. Чоловік помер у «швидкій».

Обвинувачений Віктор Чечель пояснив, що не пропустив автомобіль, який їхав головною дорогою, через неуважність. Розкаявся та просив вибачення у потерпілих. Водночас суд врахував як помʼякшувальні обставини те, що обвинувачений молодого віку, має постійне місце роботи, характеризується позитивно, забезпечує батьків і примирився з потерпілими.

Суддя Сергій Марцинкевич визнав Віктора Чечеля винним за ч. 2 ст. 286 КК України (порушення ПДР, що спричинило смерть потерпілого), проте звільнив від основного покарання й призначив два роки іспитового терміну. Рішення ще можна оскаржити в апеляційному суді.