Водійка, яка травмувала патрульних, упродовж трьох днів має добровільно з’явитися у поліцію

Жінці, яка 7 січня у Львові травмувала двох патрульних поліцейських та провезла одного із них на капоті майже кілометр, загрожує до 5 років ув'язнення. Хоча порушниця втекла із місця пригоди, її особу встановили, а автомобіль забрали на арешмайданчик. За фактом насильства проти працівників правоохоронних органів поліція відкрила кримінальне провадження.

На відео з камер спостереження видно, як на високій швидкості авто із людиною на капоті пролітає вулицею. Автомобіль порушниці переслідує поліцейський Prius. Жінка-водій не зупинилась, навіть коли патрульний, якого вона везла на капоті, впав на дорогу.

«Сказала, що документи надавати не буде і різко почала рух вперед. Одного інспектора було відкинуто на тротуар, а іншого інспектора посадила на капот і протягла близько 700-800 метрів», – розповів керівник патрульної поліції Львова Роман Пилипенко.

Порушниця зникла з місця події, а патрульних забрала швидка.

«Інспектор поліції отримав легкі травми, перелом правої кисті, накладено гіпс і забійні рани голови. Його проконсультував черговий хірург і скерував у поліклініку за місцем проживання», – розповів лікар-травматолог Олег Малетич.

Пошкоджене Peugeot 208 поліцейські згодом виявили у дворі на вул. Княгині Ольги. Щоправда, власниці у ньому вже не було. Її особу встановили. Як виявилось, жінка постійна героїня порушень правил дорожнього руху. На неї вже складений не один адмінпротокол. Востаннє її зловили місяць тому на керуванні автомобілем у стані наркотичного сп'яніння. Вона мала лише тимчасову посвідку на право керування автомобілем.

«Жінка поводить себе досить зухвало. Людина впевнена в своїй повній безкарності і вона мала проблеми не лише з патрульною поліцією, але й з працівниками ДАЇ», – описав порушницю керівник патрульної поліції Львова Роман Пилипенко.

Та обійтися адмінпротоколом цього разу екстремальній водійці не вдасться. Відповідальність за небезпечну витівку жінці призначатиме суд.

«Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 345 – погроза або насильство проти працівника правоохороннного органу. Санкція статті – позбавлення волі до 5 років», – розповіла речниця ГУ Нацполіції у Львівській області Світлана Добровольська.

За її словами, якщо до кінця тижня жінка не зголоситься добровільно, її оголосять у розшук.

Нагадаємо, 7 січня, близько 13:00 на вул. Генерала Чупринки патрульні зупинили автомобіль Peugeot 208, який виїхав на трамвайну смугу зустрічного руху. Водійка авто відмовилася надати документи патрульному. Під час спілкування із порушницею, інспектори виявили у неї ознаки наркотичного сп’яніння. Після цього жінка навмисно здійснила рух і збила спочатку інспектора, якого від удару відкинуло убік, а тоді збила другого інспектора і повезла його на капоті.