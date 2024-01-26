У цехах учасники схеми виготовляли з бурштину іконки

На Волині поліція виявила підпільний цех з обробки бурштину. Під час обшуків правоохоронці вилучили звідти 120 кг необробленого каміння та ще 4 кг вже готових виробів.

Як повідомила прес-служба поліції Волині, схему з незаконної обробки та продажу бурштину організували мешканці Рівненщини та Волині. «Чоловіки розподілили між собою ролі в бізнесі: одні скуповували бурштин в сусідній області і перевозили на Волинь, інші здійснювали його обробку та подальшу реалізацію. Ця незаконна діяльність нині припинена», – йдеться у повідомленні.

У четвер, 25 січня, слідчі провели обшуки у підозрюваних. Вони вилучили понад 120 кілограмів бурштину та заготовок під ювелірні вироби з цього каміння. У прес-службі прокуратури області додають, що сумарно під час обшуків вилучили 85 ювелірних виробів з бурштину вагою 4 кг, а також 23 верстати для його обробки.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст. 240-1 ККУ (незаконний збут бурштину значних розмірах). Підозр у цій справі поки нікому не вручали.