Ігоря Халимендика викрили на хабарі 1 липня 2025 року

Кримінальну справу завідувача терапевтичного відділення Володимирського територіального медоб’єднання Ігоря Халимендика передали до суду. Лікаря підозрюють у вимаганні 2000 доларів хабаря за встановлення фіктивної інвалідності військовозобовʼязаному.

Як йдеться в ухвалі Володимирського міського суду, яку оприлюднили 29 вересня, розгляд справи відбудеться 20 жовтня 2025 року. Нацполіція раніше інформувала, що завідувача терапевтичного відділення Володимирського ТМО, а також члена експертної команди спіймали на хабарі 1 липня 2025 року.

За даними слідства, Ігор Халимендик вимагав у місцевого жителя 2000 доларів хабаря за встановлення його родичу третьої групи інвалідності. За цю суму лікар обіцяв вплинути на прийняття потрібного рішення експертною командою. Під час обшуку правоохоронці вилучили з його робочого кабінету iPhone 13 Pro та гроші.

Лікарю повідомили про підозру за ч. 2 ст. 369-2 Кримінального кодексу України (зловживання впливом). Його відсторонили від посади в експертній команді, а Луцький міськрайонний суд відправив під цілодобовий домашній арешт на два місяці.

25 вересня Волинська обласна прокуратура скерувала обвинувальний акт до суду. Розгляд справи призначили на 20 жовтня 2025 року.

Додамо, що у 2023 році Ігор Халимендик був у виборчому списку Володимирської районної ради, але відмовився від депутатства. Згідно з його декларацією, за минулий рік він заробив на посаді завідувача терапевтичного відділення Володимирського ТМО понад 544 тис. грн, тобто орієнтовно 45 тис. грн щомісяця.