Луцький міськрайонний суд виніс вирок волинянину за продаж 15 автомобілів, ввезених з-за кордону як гуманітарну допомогу. За це чоловіку призначили 204 тис. грн штрафу з конфіскацією майна. Крім того, його позбавили права обіймати посади та займатися діяльністю, пов’язаною із отриманням і розпорядженням гуманітарною допомогою строком на два роки.

Як вказано у вироку суду від 23 лютого, упродовж березня-липня 2023 року обвинувачений Іван Стоянович організував схему з продажу транспортних засобів, привезених з-за кордону під виглядом гуманітарної допомоги для ЗСУ. Покупцями чоловіка були станції технічного обслуговування та місця продажу автозапчастин. Так, за п’ять місяців Іван Стоянович заробив приблизно 6 379 804 грн.

Відомо, що чоловік одружений, має трьох малолітніх дітей, не працює, раніше не судимий.

Суддя Андрій Сівчук визнав обвинуваченого винним за ч.3 ст.201-2 КК України (продаж предметів гуманітарної допомоги або використання благодійних пожертв, безоплатної допомоги або укладання інших правочинів щодо розпорядження таким майном, з метою отримання прибутку, вчинені в особливо великому розмірі) й призначив йому покарання у вигляді 204 тис.грн штрафу і 21 712 грн судових витрат із конфіскацією майна. Крім того, його позбавили права обіймати посади та займатися діяльністю, пов’язаною із отриманням і розпорядженням гуманітарною допомогою строком на два роки.