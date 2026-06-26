У селі Романів Луцького району внаслідок отруєння токсичними випарами з каналізаційної ями загинула місцева жителька. Чоловік, який намагався їй допомогти, також постраждав і нині перебуває в лікарні. Про це у п’ятницю, 26 червня, повідомила пресслужба поліції Волинської області.

Нещасний випадок стався ввечері 25 червня. За даними слідства, 29-річна мешканка села під час очищення каналізаційної ями знепритомніла через отруйні випари. На допомогу їй прийшов 53-річний сусід, однак йому також стало зле.

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«На місці працювали медики екстреної медичної допомоги. Попри проведені реанімаційні заходи, врятувати жінку не вдалося. Чоловіка госпіталізували», – повідомляють правоохоронці.



Слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 115 (умисне вбивство з приміткою «нещасний випадок») Кримінального кодексу України та встановлюють усі обставини події.

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