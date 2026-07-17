Сергій «Флеш» Бескрестнов став радником Володимира Зеленського

Володимир Зеленський призначив експерта у галузі військових радіотехнологій Сергія Бескрестнова з позивним «Флеш» своїм позаштатним радником з питань розвитку технологічних напрямів оборони. Про це свідчить указ № 621/2026, опублікований у пʼятницю, 17 липня, на сайті Офісу Президента.

За кілька годин до появи указу Володимир Зеленський повідомив, що провів зустріч із Сергієм Бескрестновим. Вони обговорили «найбільш актуальне в технологічних складових оборони».

«Технологічність рятує життя наших воїнів і повертає цю війну додому – в Росію. Важливо також завжди вчасно реагувати на військові інновації, які відбуваються із силами й засобами армії агресора, на основі принципу: знаємо деталі, отже, влучно протидіємо», – наголосив Володимир Зеленський.

Своєю чергою Сергій Бескрестнов повідомив, що спочатку президент запропонував йому повернутися до нового складу Міністерства оборони, яке з 17 липня очолює генерал-майор СБУ Євгеній Хмара. Однак, за словами «Флеша», він відмовився від цієї пропозиції.

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«Війна триває, і я не можу зі своїми знаннями залишатися осторонь, адже від цього виграє лише ворог. Президент надає мені можливості та повноваження зміцнювати нашу обороноздатність на найвищому рівні – на посаді радника з питань розвитку оборонних технологій. Для мене це все не пов’язано з політикою, для мене це можливість впливати на технологічні процеси в оборонній сфері, і тепер не лише в ЗСУ», – розповів Сергій Бескрестнов.

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Сергій «Флеш» Бескрестнов спеціалізується на вивченні російської військової техніки (РЕБ, РЕР, зв'язок, ударні дрони), стратегії її застосування, а також розробляє сценарії протидії російським технологіям. На початку повномасштабного вторгнення «Флеш» обороняв Київську область. З квітня 2022 року консультує та навчає військові підрозділи та Сили оборони.

Також «Флеш» веде телеграм-канал, де розповідає про сучасні військові технології. Канал має понад 164 тис. підписників.

Нагадаємо, 14 січня 2026 року Верховна Рада підтримала призначення Михайла Федорова на посаду міністра оборони України. Того ж місяця Михайло Федоров призначив волонтера Сергія Стерненка та експерта у галузі військових радіотехнологій Сергія Бескрестнова з позивним «Флеш» своїми радниками.

15 липня Михайло Федоров підтвердив, що йде з посади міністра оборони. Того ж дня Сергій Стерненко та Сергій Бескрестнов повідомили, що більше не обіймають посади радників міністра оборони.

Також відомо, що Володимир Зеленський пропонував Михайлу Федорову посаду його радника, однак ексміністр відмовився від пропозиції.