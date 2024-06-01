Заморожений воєнний конфлікт, є нічим іншим як війною – повільною війною, або повільною окупацією. Таку думку висловив президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю The Guardian, пише у суботу, 1 червня, сайт «Українська правда».

За словами українського лідера, однієї миті заморожений конфлікт може «розморозитись», для цього окупант завжди зможе знайти пояснення. На думку Зеленського, для ворога потрібна пауза аби посилити свої позиції на полі бою та зрозуміти свої слабкі сторони. Зеленський наголосив, що попри перевагу, окупанти все одно відчувають нестачу артилерії, ракет та особового складу, які наразі не розголошують.

«Ми це знаємо. У нас такий самий дефіцит, ми про це говоримо відкрито. У Росії більше техніки, ніж у нас, але й у них дефіцит – у них брак досвідчених військових, артилерійських снарядів, ракет. Тому ця пауза їм піде на користь, точно не нам. Вони стануть сильнішими, а після цього, як було в Норманських домовленостях, він набере сили, і може вам поставити ультиматум – визнати всі території, не бути в Альянсі (НАТО – ред.), забути про євроінтеграцію, і таких умов буде багато», – зазначив Зеленський.

Як приклад президент України вказав на дії росіян на окупованому Донбасі до початку широкомасштабного вторгнення: попри відсутність активної фази війни, чимало українців загинуло і до 2022 року.

Президент України вказав, що українці платять зараз непомірно високу ціну, а тому світовому співтовариству слід їх розуміти краще.

«Треба розуміти, що день роздумів, день рішень, день діалогу, навіть якщо він справедливий, – кожен цей день забирає життя людей. Людей в Україні. І тому мені здається, що треба вірити в нас більше», – наголосив він.