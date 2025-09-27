У серпні-вересні в соцмережах побільшало повідомлень про те, що у Львові бачили лисиць. Ідеться не лише про околиці, а й про центральні райони міста – від вул. Пасічної і проспекту Чорновола до церкви святого Юра і парку Франка. А 25 вересня, розповів ZAXID.NET керівник «Домівки врятованих тварин», лис зайшов на територію одного з дитячих садків і приліг там на лежаку.

Розповідаємо, чому львів’янам слід звикати до сусідства з лисицями, які міфи про цих тварин поширені та як поводитись у випадку зустрічі з лисом.

Лисиця у Відні (фото stadtwildtiere.at)

Перше дослідження

У січні 2025 року управління екології ЛМР спільно з кафедрою зоології Львівського університету провело онлайн-опитування мешканців Львівської громади про лисиць, розповіла ZAXID.NET провідна спеціалістка відділу захисту довкілля управління екології ЛМР Юлія Кіндратів.

Людей питали, де вони бачили лисиць (можна було лишити гео-мітку), в який час і чи мала тварина, на думку опитуваного, ознаки сказу. Таким чином науковці змогли зафіксувати на території населених пунктів Львівської громади 82 лисиці. Найбільше – за межами Львова: в Дублянах, Лисиничах, Рудному, Рясне-Руській та в Підрясному.

З усіх зафіксованих тварин лише три, на думку мешканців, могли мати ознаки сказу. Та Орест Залипський з «Домівки врятованих тварин» говорить, що візуально визначити сказ у лисиці практично неможливо. Але можуть бути інші хвороби, через які тварина потребує допомоги.

«Наприклад, вчора поліція нам повідомила про лиса на території дитячого садка, який дивно поводиться. Наші працівники поїхали і відловили його, зробили тести на сказ – здоровий. Але у нього демодекоз – шкірне захворювання, що його сильно виснажило, тому він знесилений просто ліг на лежаку в садку. Може, якби ми не приїхали, він би загинув», – каже Орест Залипський.

82 лисиці – це багато чи мало? Подібні дослідження на території Львівської громади раніше не проводилися, говорить Юлія Кіндратів. Можливо, управління екології проведе ще одне опитування про лисиць на початку наступного року, тоді на основі результатів можна почати відстежувати динаміку популяції.

«Раніше, до повномасштабної війни, науковці ЛНУ досліджували популяцію лисиць лише в дикій природі – на території мисливських угідь. Відтоді, кажуть, вона зросла», – каже спеціалістка управління екології.

Чому ми бачимо лисиць у Львові

«Лисиці не приходять в місто – вони тут живуть. І завжди жили. Немає такого, що вони пішли в лісі пожили чи в полі, потім – у Львові», – говорить Орест Залипський.

Проте часом люди бачать лисів на вулицях міста частіше, ніж зазвичай. На це є кілька причин: забудова, їжа, війна.

Багато лисиць, за словами Ореста Залипського, роками живе біля Голосківського цвинтаря, на території закинутих дач – там їхнє природне середовище. Але останнім часом такі занедбані території забудовуються, в околицях з’являються логістичні склади, підприємства, а хащі, що були роками, зникають.

Лисиці, яких ми бачимо на вулицях міста, народилися навесні в таких ареалах, а із серпня вони пішли від батьків на вільні хліба, каже Орест Залипський. Тепер вони мігрують в пошуках їжі.

«Наприклад, лис, якого люди бачили в парку Франка, біля церкви святого Юра, на вул. Золотій, – це молодий лис. Часто лисиці приходять в місця підгодівлі безпритульних тварин, для них нормально їсти собачий чи котячий корм. В таких місцях вони можуть навіть поселитися, адже лисиці – дуже розумні тварини і приходити на підгодівлю їм легше, ніж полювати», – пояснює керівник «Домівки».

Проте підгодовувати диких тварин – погана звичка, так вони стають залежними від людей, додає він. А харчування органічними відходами, каже Юлія Кіндратів, може шкодити здоров’ю лисиць.

«Якщо мешканці викидають органічні відходи поза контейнерами, це впливає на санітарію і приманює диких тварин, які в пошуку корму. Це ж стосується неконтрольованої підгодівлі голубів в місті – та ж антисанітарія приваблює тварин. До слова, підгодівля сизого голуба у Львові заборонена правилами благоустрою, за це можуть оштрафувати», – говорить спеціалістка управління екології ЛМР.

Лисиці, як і люди, також бояться війни, додає Юлія Кіндратів. Через вибухи, гучні звуки вони тікають зі звичних місць і шукають нові.

Які вони – лисиці?

Лисиці – родичі собак. І характер у них відповідний – компанійський і дружелюбний, розповідає Орест Залипський. Наприклад, каже він, в «Домівці» живуть 16 лисів, які вже не можуть повернутися в дику природу, і коли з’являється хтось новенький, вони ніколи не проявляють агресії, не кусаються, не булять прибульця. Так само добре лисиці вживаються, за його словами, з іншими тваринами в місті – з вуличними собаками, котами.

«На вул. Пасічній, наприклад, живуть двоє лисів, молодий виводок. До нас зателефонували, щоб ми їх відловили, але інші місцеві мешканці, які цих лисиць підгодовують постійно, ледь не з бійкою накинулись, щоб ми їх лишили у спокої», – розповідає керівник «Домівки».

Здорову лисицю, кажуть Орест Залипський і Юлія Кіндратів, відловлювати і забирати непотрібно – вона так само вдома, як і люди. Те, що лис тривалий час, пів року чи рік, живе на одній території, це навіть добре: лисиці – територіальні тварини і захищають свою територію. Тобто вони не будуть пускати у «свій район» інших тварин, зокрема хворих.

Також лисиці – це про природну дератизацію, адже їхній основний раціон – це дрібні гризуни.

«У Лондоні, наприклад, лисиць спеціально завезли в центр міста, щоб вони там боролись з гризунами природним способом», – говорить Орест Залипський.

Фото pestuk.com

Обвішані ярликами

Часто можна почути, що лисиці є основними переносниками сказу. Вони справді можуть ними бути – так само, як й інші тварини.

«Ми зверталися із запитом в управління Держпродспоживслужби у Львівській області і нам повідомили, що в 2024 році у Львівській громаді було п’ять випадків сказу – чотири в собак і один – у кота. Лисиць в цьому переліку не було», – говорить Юлія Кіндратів.

Орест Залипський додає, що за понад 10 років, що він працює з тваринами, бачив лише одного скаженого лиса.

«Хоча в містах є багато інших диких тварин, чомусь саме про лисів поширюють неправдиву інформацію про те, що вони агресивні, скажені. Візьмімо їжаків – всі вважають їх милими і добрими, а це дика м’ясоїдна агресивна тварина, яка в багатьох випадках переносить сказ. Проте люди радо беруть їжаків на руки, а лис чомусь – то страшне», – каже керівник «Домівки».

Ще один міф про лисів, що поширюється у Львові, говорить, що ці тварини нападають на котів. Орест Залипський називає такі чутки нісенітницею. По-перше, каже він, лиси харчуються дрібними гризунами, по-друге, вони не всеїдні, як люди, і не їдять собі подібних.

«Звісно, якщо це маленьке кошеня чи пташеня, таке може трапитись», – додає він.

В липні 2025 року на проспекті Чорновола у Львові поселилась лисиця (відео Ігоря Зінкевича)

Як жити на одній території

Якщо ви побачили лиса в місті, правила прості – не варто дражнити і провокувати дику тварину, лякати її, підходити до неї. В більшості випадків лис сам піде.

В «Домівку», каже Орест Залипський, мало не щодня телефонують щодо лисів. Але фахівці реагують лише на ті випадки, де тварині може загрожувати небезпека, якщо вона ослаблена чи травмована.

«Пару тижнів тому нам зателефонував водій, який на проспекті Чорновола збив лиса. Тварина сховалась в кущах, а коли ми приїхали, то лис розвернувся і побіг собі, серйозних травм у нього не було. А здорову тварину і фізично неможливо відловити, і потреби в цьому немає», – говорить керівник «Домівки».

Ще кілька слів про сказ

Сказ можуть переносити різні дикі тварини – лисиці, їжаки, кажани. Проте самі вони не нападають на людей, а людям варто уникати контакту з ними без потреби.

Щоб співжиття людей, домашніх і диких тварин в місті було максимально безпечним, необхідно щороку вакцинувати котів і собак від сказу, адже вакцина – це в усьому світі єдиний спосіб вберегтися від смертельного захворювання, говорить Юлія Кіндратів.

Торік була кампанія з безкоштовної вакцинації від сказу домашніх тварин в населених пунктах Львівської громади поза Львовом. Зараз стартувала кампанія з профілактики сказу в місті – мешканці можуть зробити домашнім улюбленцям безкоштовне щеплення в парках міста. В п’ятницю тварин щепили в парку імені Івана Франка, а згодом планується провести таку акцію в інших парках, каже спеціалістка управління екології.

Попередньо, домашніх тварин щепитимуть в таких парках:

Снопківський;

Горіховий гай;

Замарстинівський;

Погулянка;

Скнилівський парк.

Коли план буде остаточно сформований, про місце і час проведення акції в кожному районі Львова повідомлять додатково на ресурсах Львівської міськради.

Окрім того, завжди можна безкоштовно вакцинувати домашніх собак і котів в державній ветеринарній лікарні.

Важливо, що лисиць вакцинують від сказу також. Так, управління Держпродспоживслужби у Львівській області двічі на рік проводить кампанію з імунізації диких тварин на території Львівської громади – навесні і восени. Осіння кампанія якраз стартувала і триватиме ще впродовж жовтня і листопада, щоб охопити якнайбільше тварин.

«До повномасштабної війни приманки з вакциною для диких тварин розкидала авіація, тепер їх розкладають вручну спеціальні бригади. До складу бригад входять представники Держпродспоживслужби, місцевого самоврядування, поліції», – розповідає Юлія Кіндратів.

Брикети з вакцинами в оболонці з привабливим м’ясним ароматом залишають на відстані не менше 200 метрів до зони житлової забудови – на території мисливських угідь, біля доріг і водойм, де найчастіше можна зустріти лисиць. Єдиний рік, коли не було вакцинації диких тварин – 2022, коли почалася повномасштабна війна. В усі інші роки її проводили.

Навчити з дитинства

«Потрібно навчитися співіснувати з лисицями – це їхнє природне місце теж», – говорить Юлія Кіндратів.

Торік департамент освіти ЛМР та управління Держпродспоживслужби проводили освітню кампанію для учнів 3-4-х класів Львівської громади. Дітям роздавали робочі зошити з правилами поводження з тваринами, тематичними наліпками і кросвордами, проводили заняття, зокрема, розповідали про сказ і його профілактику, показували відео «Сказульки про тварин». Діти, за словами спеціалістки управління екології ЛМР, були задоволення і просили продовження.

Місто – це величезний і дуже різноманітний організм. Запорука виживання в ньому – дотримання правил і повага один до одного. Тож замість боятися лисиць, може, варто дізнатися про своїх сусідів трохи більше?