ВООЗ виявила порушення на заводі з виробництва вакцини «Спутник V»
Проблеми стосувалися стерильності, відстеження та ідентифікації партій вакцин
Всесвітня організація охорони здоров'я виявила низку порушень на заводі, де виробляють російську вакцину проти коронавірусу «Спутник V». Про це повідомляє The Guardian.
Так, представники ВООЗ перевірили 4 фабрики, на яких виробляють вакцину. Проблеми виявили на башкорстанському заводі «Фармстандарт-УфаВІТА», де розливають у флакони препарат, який заготовили в інших країнах.
Проблеми стосувалися стерильності, перехресного забруднення, відстеження та ідентифікації партій вакцин.
Російська сторона переконує, що «зробила перші кроки для розв'язання цих проблем».
Що не так з російсьскою вакциною «Спутник V»
«Спутник V» – препарат, розроблений Національним дослідницьким центром епідеміології та мікробіології імені Гамалії. Його схвалили до використання лише після завершення другого етапу клінічних досліджень у серпні 2020-го, що суперечить загальноприйнятим протоколам проведення випробувань.
Уже після оголошення про готовність вакцини в Росії розпочали останній, третій етап клінічних досліджень, але паралельно з цим розпочали вакцинацію населення.
Згодом творці вакцини відмовилися вводити добровольцям плацебо в межах третього етапу досліджень, що фактично означає провал дослідження.
У лютому в авторитетному медичному виданні The Lancet вийшла стаття про проміжні результати третього етапу досліджень «Спутника V». Наведені в ній дані свідчать, що російська вакцина справді дієва, але питання до коректності проведення випробувань все ж залишаються.
7 квітня стало відомо, що Росія продала ЄС «підроблену» вакцину від коронавірусу «Спутник V». Імпортована у Словаччину вакцина не ідентична тій, що отримала схвалення журналу The Lancet.
Окрім того, Росію неодноразово звинувачували у переведенні питання щеплення від коронавірусу в політичну площину і навмисне розповсюдження фейків про інші вакцини.
Загалом «Спутник V» схвалили до використання регулятори декількох країн – зокрема Білорусі, Венесуели, Алжиру, Сербії, Парагваю, Болівії та Аргентини. Президент останньої заразився Covid-19 після щеплення російською вакциною.