Всесвітня організація охорони здоров'я виявила низку порушень на заводі, де виробляють російську вакцину проти коронавірусу «Спутник V». Про це повідомляє The Guardian.

Так, представники ВООЗ перевірили 4 фабрики, на яких виробляють вакцину. Проблеми виявили на башкорстанському заводі «Фармстандарт-УфаВІТА», де розливають у флакони препарат, який заготовили в інших країнах.

Проблеми стосувалися стерильності, перехресного забруднення, відстеження та ідентифікації партій вакцин.

Російська сторона переконує, що «зробила перші кроки для розв'язання цих проблем».

Що не так з російсьскою вакциною «Спутник V»

«Спутник V» – препарат, розроблений Національним дослідницьким центром епідеміології та мікробіології імені Гамалії. Його схвалили до використання лише після завершення другого етапу клінічних досліджень у серпні 2020-го, що суперечить загальноприйнятим протоколам проведення випробувань.

Уже після оголошення про готовність вакцини в Росії розпочали останній, третій етап клінічних досліджень, але паралельно з цим розпочали вакцинацію населення.

Згодом творці вакцини відмовилися вводити добровольцям плацебо в межах третього етапу досліджень, що фактично означає провал дослідження.

У лютому в авторитетному медичному виданні The Lancet вийшла стаття про проміжні результати третього етапу досліджень «Спутника V». Наведені в ній дані свідчать, що російська вакцина справді дієва, але питання до коректності проведення випробувань все ж залишаються.

7 квітня стало відомо, що Росія продала ЄС «підроблену» вакцину від коронавірусу «Спутник V». Імпортована у Словаччину вакцина не ідентична тій, що отримала схвалення журналу The Lancet.

Окрім того, Росію неодноразово звинувачували у переведенні питання щеплення від коронавірусу в політичну площину і навмисне розповсюдження фейків про інші вакцини.

Загалом «Спутник V» схвалили до використання регулятори декількох країн – зокрема Білорусі, Венесуели, Алжиру, Сербії, Парагваю, Болівії та Аргентини. Президент останньої заразився Covid-19 після щеплення російською вакциною.