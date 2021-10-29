Дистанційне навчання школярів несе більше шкоди, ніж користі, переконані у ВООЗ

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) рекомендує не закривати школи через пандемію коронавірусу. Переривання навчання дітей має бути крайнім заходом, наголошується в прес-релізі ВООЗ, поширеному в пятницю, 29 жовтня.

«Повсюдне закриття шкіл минулого року, що порушило освіту мільйонів дітей і підлітків, принесло більше шкоди, ніж користі, особливо психічному і соціальному благополуччю дітей. Ми не можемо повторювати одні й ті ж помилки», – заявив директор Європейського регіонального бюро ВООЗ Ханс Клюге.

Натомість у ВООЗ рекомендують підхід до скорочення передачі інфекції за допомогою широкого спектра заходів, залежно від рівня передачі, в місцях, де вона відбувається.

ВООЗ рекомендує:

– дотримуватися епідеміологічних заходів в навчальних закладах;

– зберігати соціальну дистанцію;

– дотримуватися частого миття рук;

– не забувати про маски;

– забезпечити належну вентиляцію в класах.

«Наука повинна переважати над політикою, а довгострокові інтереси дітей повинні залишатися пріоритетом, особливо зараз, коли в ряді країн спостерігається сплеск передачі інфекції. У нас є більш ефективні інструменти для розв'язання цієї проблеми, ніж закриття шкіл», – наголосив він Клюге.

ВООЗ також рекомендує використовувати вакцину Pfizer/BioNTech для дітей віком від 12 до 17 років. Для дітей віком до 12 років ВООЗ видасть подальші вказівки щодо використання вакцин, коли з’являться нові докази з випробувань вакцин.

Зазначимо, в Україні закриття шкіл і дистанційне навчання школярів досі вважають одним із методів приборкання спалаху Covid-19. Зокрема, що у зв'язку з погіршенням ситуації з коронавірусом з 1 листопада в Києві та Львові школи будуть працювати в дистанційному режимі, а в Одесі шкільні канікули продовжені до 7 листопада.