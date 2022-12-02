Від вибуху в Одесі 2 грудня постраждали, зокрема, п’ятеро поліцейських

В Одесі на парковці рятувальників у п’ятницю, 2 грудня стався вибух, внаслідок якого постраждали восьмеро людей, з них п’ятеро поліцейських, повідомляє «Думська».

Як йдеться в повідомленні, інцидент стався в другій половині дня. Вибухнула граната біля адмінбудівлі Головного управління ДСНС в Одеській області, поруч із «пунктом незламності» на вулиці Прохоровській. Після вибуху вулицю перекрили.

Як повідомили правоохоронці, під час патрулювання поліцейські зупинили автомобіль Dodge. У багажнику вони побачили вибуховий пристрій і викликали слідчо-оперативну групу. Коли та прибула, предмет вибухнув.

За інформацією поліції, внаслідок інциденту Постраждали п'ятеро правоохоронців та троє цивільних.