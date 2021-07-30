Україна вперше з моменту проголошення незалежності отримала стратегію зовнішньополітичної діяльності. Відповідний документ ухвалила Рада національної безпеки і оборони на засіданні в Краматорську Донецької області, повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

«Сьогодні історичний день. Вперше з 1991 року Україна отримала систематизований стратегічний документ найвищого рівня щодо зовнішньої політики: Стратегію зовнішньополітичної діяльності», – написав міністр у Facebook у п’ятницю, 30 липня.

Він пояснив, що попередні 30 років зовнішня політика теж існувала, але через відсутність стратегічного та продуманого підходу була неефективною.

Згідно зі стратегією, До пріоритетних напрямів зовнішньої політики увійшли:

дипломатичний захист України від російської агресії;

забезпечення суверенітету та територіальної цілісності України;

курс на членство в ЄС та НАТО;

просування українського експорту і залучення іноземних інвестицій;

захист прав та інтересів громадян України за кордоном;

просування позитивного іміджу України у світі.

Загалом документ містить 254 пункти. За словами Кулеби, до його створення долучилися експерти й науковці, представники провідних аналітичних центрів у сфері зовнішньої політики, Національний інститут стратегічних досліджень, експерти високого рівня з числа колишніх керівників дипломатичної служби. Міністр зазначив, що невдовзі цей документ стане доступним публічно.