Яблучний Спас припадає на половину Успенського посту

Преображення Господнє, або Яблучний Спас, цьогоріч відзначають 6 серпня. За традиціями, у цей день святять яблука, фрукти, солодкі плоди з саду. Також у цей день випікають пироги з яблук і діляться ними з рідними. Але, попри різноманіття традицій, є речі, які заборонено робити на Яблучний Спас.

У цей день забороняється сваритися, гніватися чи погано говорити про будь-яку людину. «Уніан» пише, що на Спаса не можна також:

прибирати в домі (краще зробити це до свята);

працювати на городі;

прати, шити, в'язати;

вбивати будь-яких комах;

влаштовувати гучні гуляння;

вживати спиртне.

Яблучний Спас припадає на половину Успенського посту, а це означає, що віряни не можуть дозволити собі порушити обмеження. Дозволяється скуштувати трохи риби і скуштувати святкової випічки з яблуками, але всі страви обов'язково мають бути пісними.