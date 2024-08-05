У народі існує звичай готувати в цей день традиційні страви з яблук, наприклад, пироги

У 2024 році вперше Преображення Господнє, або Яблучний Спас, святкують 6 серпня. У це велике свято, за традицією, віряни несуть в церкву на освяту кошики, наповнені яблуками та різними фруктами, щоб віддячити Богу за урожай.

Повір'я та обряди

На Яблучний Спас в церквах відбувається святкове богослужіння, під час якого священники освячують плоди нового врожаю. Після служби віряни приносять до церкви яблука та інші фрукти, які потім споживають вдома, вірячи, що ці плоди стали святими і принесуть здоров’я та благополуччя.

У народі існує звичай готувати в цей день традиційні страви з яблук, наприклад, пироги. Однак, важливо пам'ятати, що свято припадає на Успенський піст, який вважається досить суворим. Тому, якщо ви все ж вирішите приготувати солодку страву, подбайте, щоб вона була пісною, пише Espreso.

Яблуками та іншими освяченими фруктами, а також свіжим хлібом або пирогами, варто потім ділитись із родичами, сусідами та навіть незнайомцями. Це символізує єдність та взаємопідтримку в спільноті.

Яблучний Спас також є часом для очищення і духовного відновлення. Віряни вважають, що в цей день важливо звільнитися від негативних думок і гріхів, а також звернутися до Бога з молитвою про захист і здоров’я.