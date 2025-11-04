Зі зниженням температури є кілька важливих завдань, які вам потрібно буде виконати, щоб підтримувати здоров’я вашого газону протягом осені та зими

Осінь – це саме той період, коли газон потребує особливої турботи, щоб весною він радував густою зеленою ковдрою. Зі зниженням температури є кілька важливих завдань, які вам потрібно буде виконати, щоб підтримувати здоров’я вашого газону протягом осені та зими. Martha Stewart розповідає, як доглядати за газоном восени.

Аеруйте свій газон

Аерація газону покращує циркуляцію повітря, зменшуючи ущільнення ґрунту.

«Отвори, що утворюються в результаті аерації, забезпечать простір для проникнення води, повітря та добрив у глибші шари ґрунту. Цей важливий крок допоможе вашому газону виглядати пишним та здоровим до весни», — каже Браян Паркер, старший продавець рослин у Home Depot.

Щоб аерувати газон, використовуйте аератор або культиватор із зіркоподібними колесами, щоб обробити цільову ділянку на глибину приблизно 6 мм. Потім злегка покрийте ділянку свіжим ґрунтом і посипте насінням трави, щоб воно відповідало кольору навколишньої трави. Знову обробіть і злегка утрамбуйте ногою, щоб забезпечити хороший контакт насіння з ґрунтом. Використовуйте бамбукові кілки або зігнуті гілочки, щоб позначити щойно засіяні ділянки, і добре полийте.

Згрібайте листя

Згрібання листя протягом осені важливе для загального здоров'я вашого газону.

«Я знаю, що згрібання листя не є найпривабливішим заняттям, але це важливо, щоб ваш газон міг продовжувати процес фотосинтезу, поглинаючи сонячні промені, щоб залишатися здоровим і зеленим. Так само як і рослини у вашому саду, трава повинна продовжувати бачити сонце, щоб бути здоровою восени й знову навесні», – каже Райан МакЕнані, спеціаліст з питань зв'язків з громадськістю та комунікацій компанії Bailey Nursery.

Згрібання листя також відкриває траву для доступу повітря, зазначає Швагер, що допомагає запобігти таким захворюванням, як цвіль і грибкові інфекції.

Косіть траву

Восени ріст трави сповільнюється, але це не означає, що ви повинні припинити її косити.

«Вашу траву потрібно косити, поки вона активно росте. Залежно від погоди, це може тривати аж до пізньої осені», – каже Швагер.

Косіння трави також допомагає захистити її від хвороб, оскільки дозволяє повітрю краще проникати в ґрунт.

Покладать мульчу

Захистіть свій сад від суворих умов зими, поклавши мульчу восени.

«Додавання мульчі навколо основи дерев і рослин може допомогти запобігти їх замерзанню взимку», – каже Паркер.

Осінь також є гарним часом для додавання мульчі на будь-які грядки, які ви хочете розширити наступної весни.

«Завчасне планування гарантує, що ґрунт буде позбавлений небажаного росту, коли земля прогріється і буде готова до посадки», – додає Паркер.

Підживлюйте газон

Допоможіть траві виростити міцне і здорове коріння, удобрюючи її в рамках осіннього догляду за газоном.

«Використовуйте добриво повільного вивільнення з високою концентрацією азоту. Азот – це елемент, який сприяє зеленому росту, тому він є ключовим для розвитку газону», – радить МакЕнані.

Внесіть добриво на газон один раз на початку осені – це допоможе рослинам відновити кореневу систему, яка могла постраждати влітку, і ще раз через кілька місяців. Подвійне підживлення допоможе траві накопичити енергію на наступну весну і розкласти мульчу з листя, що опало восени.

Продовжуйте поливати

Ваш газон і рослини все ще потребують води, тому не забувайте поливати їх тільки тому, що на вулиці стало прохолодніше

«Також, як і ваш сад, продовжуйте поливати газон до настання морозів. Йому не знадобиться стільки води, скільки ви даєте влітку, але важливо підтримувати рівномірну вологість ґрунту до настання морозів і переходу газону в стан спокою», – каже МакЕнані.