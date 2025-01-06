Перед тим як розпочати прибирання, варто обрати правильні засоби для очищення салону

Власники автомобілів знають, що салон машини швидко забруднюється, особливо в дощову або вологу погоду. Бруд, волога і пил під ногами сприяють тому, що внутрішня частина автомобіля потребує постійного прибирання. «Файна мийка» розповідає, як ефективно та правильно очистити салон авто.

З чого почати чистку салону

Перед тим як розпочати прибирання, варто обрати правильні засоби для очищення салону. Спеціалізовані засоби для салону автомобіля (піни, аерозолі, поліролі, засоби для очищення скла) допоможуть досягти кращого результату. Подібні продукти можна купити у спеціалізованих магазинах. Не варто купувати універсальні засоби у звичайних магазинах.

Чистка салону авто включає певну підготовку: усунення пилу та грубого сміття за допомогою пилососа зі спеціальною насадкою. Потрібно ретельно почистити салон від крихт і пороху..

Інструкція з чистки салону автомобіля

Чистка салону автомобіля проводиться у кілька етапів. Починати прибирання слід з очищення стелі.

Стеля

Усунення плям зі стелі не можна проводити за допомогою мильної води. Таке поєднання може спровокувати провисання тканини. Отже, під час очищення стелі слід дотримуватися такої послідовності:

Ледь зволоженою ганчіркою з мікрофібри легким рухом протріть стелю від пилу. Нанесіть аерозольний засіб для чищення на всю поверхню стелі рівномірним шаром та залиште на кілька хвилин (зазвичай вказано на упаковці). Заберіть залишки засобу сухою серветкою.

Сидіння

Для прибирання сидінь потрібно використовувати лише спеціалізовані засоби, які підходять для матеріалу обшивки. Застарілі плями можна усунути додатковими засобами..Зверніть увагу, роблячи генеральне прибирання всередині авто, слід контролювати використання води, адже у випадку надмірного зволоження, чистка салону може затягтися надовго. Річ у тім, що при прибиранні салону автомобіля за допомогою спеціальних засобів чищення, він за кілька годин встигне висохнути. При застосуванні лише води і мила, процес висихання може зайняти до 48 годин.

Схема чищення сидінь виглядає так:

Розведіть хімічні засоби у мисці з гарячою водою і збовтайте, поки не утвориться густа піна. Або можна взяти готову піну у балончику і нанесіть рівномірно на поверхню сидінь та залиште на 3-5 хвилин. М’якою щіткою легко втираємо піну, приділяючи увагу місцям з плямами. Якщо сидіння шкіряні чи дермантинові за потреби можна делікатно протерти їх гладкою стороною губки. Після чистки збираємо залишки піни пилососом.

Пластикові панелі

Кращий засіб для чищення панелей – це поліроль у вигляді крему чи спрею. Перед нанесенням цих продуктів, слід протерти пластикові поверхні вологою мікрофіброю. Після повного висихання слід нанести вибраний засіб і відполірувати панелі сухою ганчіркою або ж можна обійтися серветкою. Під час очищення панелей будьте обережними, щоб уникнути замикання електропроводки.

Дверні карти

Чищення дверних карт відбувається за тою ж схемою, що і пластикових панелей: із використанням спеціальних засобів та ганчірки.

Підлога

Щоб якісно помити підлогу, необхідно зняти килимки і очистити їх на вулиці. Гумові килимки можна помити у мильній воді та добре прополоскати. Підлогу слід ретельно вимити вологою ганчіркою та водою зі спеціальним засобом.

Вікна

Звичайні засоби для миття вікон не підходять для автомобільного скла, вони можуть залишати розводи та лише погіршувати ситуацію. Тому потрібно уважно вибирати хімію для чистки вікон. Миття вікон починається із нанесення спрею на поверхню. Потім його необхідно протирати до повного висихання засобу

Суха та хімічна чистка

Суха чистка – це метод, який зазвичай виконують спеціалісти із використанням спеціальної техніки. Такий вид чистки найкраще підходить для автомобілів, адже після них не потрібно чекати на висихання салону. Суха хімчистка це найкращий спосіб почистити салон машини.

Хімічна чистка передбачає глибоке очищення всіх поверхонь від плям із використанням професійної техніки та засобів. Хімчистка дозволяє зберегти салон свіжим, приємним і доглянутим.