Гарна шовкова наволочка може докорінно змінити правила гри – вона зменшує тертя вашого волосся, тому ви прокидатиметеся без пухнастості на голові. Але щоб отримати максимум від вашої шовкової наволочки, вам потрібно правильно її прати. GoodHousekeeping розповідає, як правильно прати шовкові наволочки.

Як випрати шовкові наволочки без пошкоджень?

Більшість шовкових наволочок мають інструкції з прання, тому прочитайте їх, перш ніж робити що-небудь інше. Але, за словами фахівців з прання, багато шовкових наволочок можна прати вручну – тільки не викручуйте і не скручуйте їх – або в пральній машині на делікатному режимі. Хоча це рідко трапляється, але деякі шовкові наволочки можна прати тільки в хімчистці, тому обов'язково прочитайте етикетку, перш ніж кидати їх у пральну машину.

Що вам знадобиться:

Сітчастий мішок для прання. М'який пральний порошок. Чистий білий рушник.

Як прати шовкову наволочку в пральній машині:

Більшість шовкових наволочок мають інструкції з догляду для прання в пральній машині, тому обов'язково дотримуйтесь етикетки з доглядом, якщо інструкції відрізняються.

Помістіть наволочки в сітчастий мішок для прання або виверніть їх навиворіт. Виберіть цикл прання делікатних речей у холодній воді та виперіть з м'яким пральним порошком.

Деякі бренди шовкових наволочок дозволяють сушити їх у сушильній машині в режимі тільки повітря або низької температури, але інші бренди можуть не рекомендувати це робити, тому обов’язково дотримуйтесь інструкцій виробника. Якщо ви сумніваєтесь, не використовуйте сушильну машину. Ви можете або обережно вичавити, не викручуючи, зайву воду з наволочки, або промокнути її чистим рушником та покласти сушитися на рівну поверхню.

Як прати шовкову наволочку вручну:

Прати шовкову наволочку вручну досить просто, а ручне прання допомагає зберегти м'якість і блиск волокон.