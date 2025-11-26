Делікатний догляд: як випрати шовкові наволочки без пошкоджень вручну і в машинці
Гарна шовкова наволочка може докорінно змінити правила гри – вона зменшує тертя вашого волосся, тому ви прокидатиметеся без пухнастості на голові. Але щоб отримати максимум від вашої шовкової наволочки, вам потрібно правильно її прати. GoodHousekeeping розповідає, як правильно прати шовкові наволочки.
Як випрати шовкові наволочки без пошкоджень?
Більшість шовкових наволочок мають інструкції з прання, тому прочитайте їх, перш ніж робити що-небудь інше. Але, за словами фахівців з прання, багато шовкових наволочок можна прати вручну – тільки не викручуйте і не скручуйте їх – або в пральній машині на делікатному режимі. Хоча це рідко трапляється, але деякі шовкові наволочки можна прати тільки в хімчистці, тому обов'язково прочитайте етикетку, перш ніж кидати їх у пральну машину.
Що вам знадобиться:
Сітчастий мішок для прання.
М'який пральний порошок.
Чистий білий рушник.
Як прати шовкову наволочку в пральній машині:
Більшість шовкових наволочок мають інструкції з догляду для прання в пральній машині, тому обов'язково дотримуйтесь етикетки з доглядом, якщо інструкції відрізняються.
Помістіть наволочки в сітчастий мішок для прання або виверніть їх навиворіт.
Виберіть цикл прання делікатних речей у холодній воді та виперіть з м'яким пральним порошком.
Деякі бренди шовкових наволочок дозволяють сушити їх у сушильній машині в режимі тільки повітря або низької температури, але інші бренди можуть не рекомендувати це робити, тому обов’язково дотримуйтесь інструкцій виробника. Якщо ви сумніваєтесь, не використовуйте сушильну машину. Ви можете або обережно вичавити, не викручуючи, зайву воду з наволочки, або промокнути її чистим рушником та покласти сушитися на рівну поверхню.
Як прати шовкову наволочку вручну:
Прати шовкову наволочку вручну досить просто, а ручне прання допомагає зберегти м'якість і блиск волокон.
Наповніть чисту раковину або ванну прохолодною водою і додайте приблизно чайну ложку м'якого прального порошку. Якщо на наволочці є видимі плями, нанесіть кілька крапель прального порошку безпосередньо на пляму та обережно втирайте його кінчиками пальців.
Розмішайте воду руками, щоб утворилася піна, потім занурте наволочку і обережно покрутіть її, щоб вода проникла в волокна. Не скручуйте і не тріть тканину, оскільки це може пошкодити її. Замість цього, просто обережно перемішайте тканину рукою, щоб очистити.
Вилийте воду і наповніть таз холодною водою. Знову занурте наволочку і обережно перемішайте тканину (тобто покрутіть її у воді), щоб позбутися залишків мила. Повторіть за необхідності, поки залишки не зникнуть.
Обережно вичавіть зайву воду, намагаючись не скручувати і не викручувати тканину. Покладіть наволочку на чистий білий рушник і згорніть, обережно вичавивши залишки води, щоб наволочка ще більше висохла. Покладіть її на рівну поверхню для сушіння, бажано якомога далі від сонячного світла, щоб захистити від вицвітання та зміни кольору.
Якщо після сушіння на тканині залишилися зморшки, можна обережно пропрасувати наволочку парою або праскою на найнижчій температурі. Обов'язково виверніть наволочку навиворіт і покладіть між праскою та наволочкою прасувальну тканину або чистий шматок тканини.