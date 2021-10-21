В Україні вже почався сезон перевзування авто на зимову гуму. Разом з ним, для деяких, найбільш ощадливих автовласників з’являється ще одна проблема: де і як зберігати літні колеса.

Спеціалісти радять перевзуватись на зимову гуму, коли середньодобова температура падає нижче +7 градусів. Але зазвичай сезон перевзування розпочинається тоді, коли стрілки годинників переводять на зимовий час або коли у багатоквартирних будинках вмикають опалення. А найменш відповідальні автовласники перевзуваються в останній момент – коли випадає перший сніг. Втім, попри час перевзування, питання збереження літніх коліс актуально для всіх.

Найкращий варіант – довіритись професіоналам. На переважній більшості фірмових або спеціалізованих автосервісів і навіть деяких шиномонтажах є послуги зі зберігання шин. Зазвичай це коштує не дуже дорого і дає чимало переваг: колеса не потрібно перевозити, вони зберігаються з виконанням усіх необхідних вимог і їх точно не вкрадуть. За них повністю відповідає компанія.

Для тих, хто вирішив зекономити та самому перейнятись питанням зберігання літньої гуми є кілька порад. І тут дуже важливим є питання що саме доведеться зберігати: гуму, чи колеса (гуму надіту на диски):

Якщо ви зберігаєте шини із дисками, то їх можна складати горизонтально одне на одне або підвішувати за диск. Якщо ж треба зберігати гуму без дисків, то її бажано ставити вертикально й у крайньому разі зберігати лежачи по дві.

Як гуму, так і колеса потрібно помітити: яке колесо де стояло в автомобілі (спереду, ззаду, справа чи зліва). При установці у наступному сезоні це допоможе правильно поміняти колеса місцями.

Найбільші вороги гуми: паливно-мастильні матеріали та ультрафіолет. Найкраще зберігати гуму у темному сухому приміщенні при температурі +15 градусів. Коливання від -30 до +35 для гуми не критичні.

«Шини зроблені з добавками, які захищають їх від старіння. Однак під впливом УФ-випромінювання, вологи, озону, тепла або хімікатів нормальний процес старіння може значно прискоритися», – пояснює експерт по шинах Крістіан Кох з європейської компанії по інспекції транспортних засобів DEKRA.

«Сезонна зміна шин є хорошим приводом, щоб перевірити, чи є на шинах тріщини, проколи, вм'ятини або нерівномірно зношений профіль. Якщо є які-небудь аномалії, попросіть фахівця по шинах оцінити, чи безпечно їх подальше використання», – каже Кох.

Якщо глибина профілю наближається до дозволеного мінімуму – 1,6 мм, слід подумати про утилізацію шин, адже наступний сезон вони вже не спроможні відслужити.