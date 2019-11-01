Як виглядатиме близьке майбутнє

«Зображення Ґетті» (Getty Images), один з найбільших «стоків» картинок у світі, щорічно проводить аналіз тенденцій візуальної культури за результатами власних продажів і пошуків. За це дуже люблю цей ресурс! Аналізуючи замовлення зображень з їхньої величезної бібліотеки комерційних фотографій, менеджери ресурсу бачать сплески інтересу за короткий проміжок часу. Їхній щорічний звіт Creative In Focus віддзеркалює «апетити» редакторів візуальних ресурсів, що домінують у світі і, здається, підтверджує той факт, що футуролог – це той, хто розповідає тенденції, які реалізуються корпораціями в конкретний момент. У Ґетті є навіть директор відділу візуальних тенденцій (Director of Visual Trends), і цілий департамент готує звіт про те, що люди й компанії у світі найбільше скачують на ресурсі і які онлайн-запити формують новітні тенденції у світі комерційної візуальності.

Останній звіт показав, що майже дві третини (62%) світових брендів прагнуть зобразити одночасно технологію та людяність у візуальному бренді й шукають картинки, які показують такі стосунки. Запити, тобто пошук онлайн, у сегменті таких зображень просто зашкалюють… Компанії шукають картинки, які показують «щоденне життя технології», наприклад, образи так званих «розумних колонок» чи спікерів. Приміром, у «свіжому» фільмі режисера Річарда Лінклейтера «Де ти поділась, Бернадет?» головна героїня весь час говорить не з реальною істотою, а з умовною «сірі», таким собі роботом-асистентом, що може купити за вас квитки, записатися на прийом до лікаря чи спланувати поїздку. Згодом виявиться, що «робота-асистентку» хакнув російський програміст, який мав на меті доступитися до рахунків Бернадет, але тут не про це…

Ідеться про те, що візуалізація взаємодії людини і машини, навіть якщо це просто «розумна аудіоколонка», є дуже затребуваною… Запити на картинки, які показують умовну Бернадет, що говорить з умовною роботизованою системою, зросли на сайті Ґетті на 934%!!! Ви не уявляєте, це щось неймовірне!!! Це означає, що вся реклама, комерційний усесвіт налаштовуються на інтерфейси технології, яка, як у фантастичному фільмі, слухає вас і часто навіть говорить. Це означає, що через 5-10 років ми розмовлятимемо з телефонами, холодильниками і навіть мікрохвильовками…

На 246% зросли пошуки зображень, які показують, як ми щасливо оплачуємо свої товари в умовному «Близенько» за допомогою власного телефону. Йдеться про системи оплати за посередництвом radio-frequency identification (RFID) чи near field communication (NFC), які використовують такі гіганти, як Samsung Pay, Apple Pay, Google Pay, Fitbit Pay та інші. На 181% зросли запити на зображення, які показують так звані послуги rideshare, себто коли люди доїжджають за 50-100 км до місця праці і влаштовують чергу – одного дня я везу колег, іншого дня хтось з колег везе мене. Це подібне на бла-бла-кар, але зазвичай ви не платите за проїзд. Я користувався такою послугою в США у 2001 році, але у 2018-му це перетворилося на загальний тренд у цій країні.

Онлайн-пошуки останнього часу охоплюють також більш абстрактні технологічні концепції. Наприклад, пошуки зображень за тегом «кібербезпека» зросли на 144%, а за тегом «штучний інтелект» – на 276%. Пошук картинок за ключовим словом «інновації» було найпоширенішим у світовій пошуковій мережі останнього часу, і за 12 місяців 2018 року пошук із цим тегом зріс на 141%. Тобто пропри всю критику модерності, люди і компанії надалі сфокусовані на тому, що нового пропонує наука і суспільство. Інновації будуть з нами ще довго! Ще однією тенденцією є екологія. Наприклад, у 2018 році пошуковий тег «багаторазове використання» (reusable) був сильною тенденцією: наприклад, пошук зображень на тему «багаторазового використання» загалом збільшився на 1437%, слово в пошуку «пляшка з водою для багаторазового використання» зросло у вжитку на +800% тощо. Менеджери світових брендів не шукають зображень, де можна побачити пластиковий пакет, одноразові пляшки чи пластикові трубочки для пиття. Натомість домінують зображення скляних чи металевих пляшок або шматяних сумочок. Marriott, найбільша у світі мережа готелів, нещодавно заявила, що більше не видаватиме гостям туалетні засоби в пластикових пляшках для одноразового використання. Усі починають свідомо ставитися до екологічних проблем! Подібно з образами людей – менеджери, які шукають образи/зображення для реклами, дедалі більше полюють за дивністю і нетиповістю, а не за стандартами.

Безсумнівно, технологія стає частиною щоденності і змінює наші людські навики. Наприклад, аналіз компанії Deloitte щодо впливу цифрового банкінгу на клієнтів показав, що люди вже мають більш стійкі емоційні зв’язки з такими компаніями, як Apple, Amazon чи Google, ніж із традиційними банками. Я, до прикладу, створив екаунт у Монобанку не стільки тому, що мені потрібні додаткові фінансові послуги, а тому, що всі мої друзі підтвердили, що це реально «банк у телефоні». Можливість уникнути відвідання офісу традиційного банку зараз виглядає більше перевагою, ніж недоліком. У США відділення банків закриваються по всій країні, їх замінюють програми для смартфонів та вебсторінки, а кол-центри замінюють чат-роботи. Мій досвід використання італійських й українських банківських послуг (міг порівняти останні 5 років), як не дивно, свідчить про більшу гнучкість й інноваційність вітчизняного ринку послуг. Цей сегмент швидко змінюється, і завжди є шанси перестрибнути більш «консервативні» інституції.

Найголовніше, що ми дізналися із звіту Ґетті 2018 року, це те, що дослідники вперше побачили клієнтів, які шукали зображення за терміном «гуманізація технологій», демонструючи гостре усвідомлення брендами необхідності подолання розриву між людиною та машиною. Достатньо подивитися на рекламу Super Bowl (фінальна гра за звання чемпіона Національної футбольної ліги США, NFL) 2018 року, щоб побачити, як 43% рекламних постерів із категорії Tech показують, що людський дотик все ще високо цінується, зображуючи AI (штучний інтелект) та робототехніку як недосконалі та безособові. Тож зростання сегменту штучного інтелекту та роботизації у світі усе більше загострюють і стимулюють розмови про межі і переваги символічного «людського». У світі є стійкий запит на людину!!!

Технології змінили галузь фінансових послуг до невпізнання, породжуючи продукти та інновації, які ми не могли собі уявити навіть декілька років тому. І хоча світові бренди повинні сприйняти ці зміни, щоб залишатися актуальними, візуальні свідчення про важливість «людського дотику» ніколи не були настільки важливими і водночас такими складними, як сьогодні. Ми переходимо в епоху технологічних інновацій, яка менше стосується технології як доповнення нашого життя і більше стосується способів існування, які дозволяють нам жити врешті повноцінним життям. Що стосується історій навколо технологій, візуальний образ «людського дотику» у візуальних комунікаціях, який показаний через об'єктив взаємозв'язку і спільноти, розуміння і доброти, є релевантним й актуальним для більш переконливого спілкування з комерційними брендами в майбутньому. У майбутньому нас чекає безустанне переосмислення людяності і людського у світлі зросту машинного і технологічного.