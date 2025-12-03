Найголовніша різниця полягає у вмісті вологи: у сухому кормі її близько 8-10%, а у вологому – 70-80%

Вибір корму для улюбленця сильно впливає на його здоров’я, активність та тривалість життя. Тому багато власників не розуміють, який корм краще для кота чи собаки: сухий чи вологий? Purina розповідає, який корм обрати для домашнього улюбленця.

Які різниця між сухим та вологим кормом?

Найголовніша різниця полягає у вмісті вологи: у сухому кормі її близько 8-10%, а у вологому – 70-80%. Ця різниця впливає на смакові властивості та поживну щільність продукту:

Склад та вміст вологи. Вологий корм допомагає підтримувати водний баланс організму, тоді як сухий забезпечує концентроване харчування. Калорійність. Сухий корм щільніший енергетично, тому його потрібно менше. Зберігання. Сухий корм простіший у зберіганні, тоді як відкриті порції вологого корму слід зберігати у холодильнику не більш ніж 3 доби.

Переваги сухого корму

Під час жування гранули сприяють механічному очищенню зубів. Сухий корм легко дозувати та зберігати. Доступні різноманітні формули: для цуценят, кошенят, дорослих та літніх тварин.

Переваги вологого корму

Додатково забезпечує організм улюбленця рідиною, що особливо важливо для тварин, які п’ють дуже мало води. Має виражений аромат та приємну текстуру. Зручний для тварин із чутливими зубами чи проблемами з травленням.

Як обрати тип корму для свого улюбленця?

Під час вибору корму варто врахувати вік улюбленця, рівень активності, стан здоров’я та рекомендації ветеринара. Тільки після цього можна визначити, який корм підійде для вашої тваринки.

Вік та стадія розвитку:

Кошенята та цуценята. Вони потребують висококалорійний корм з підвищеним вмістом білків, жирів та адаптованим вмістом мінеральних речовин для росту кісток та м’язів. І в якості першого прикорму їм дають вологий раціон завдяки його м’якій текстурі, а сухий – для догляду за зубами. Дорослі тварини. Їхній раціон має підтримувати енергію, імунітет та вагу. Тут важливий баланс білків, жирів, вуглеводів та мінералів. Для активних собак зазвичай обирають енергетично насичені формули кормів, а для менш рухливих – легші дієти. Зрілі коти. У цьому випадку важливо, щоб склад містив більше легких у перетравлюванні та високозасвоюваних інгредієнтів. Крім того, у таких раціонах додається більша концентрація антиоксидантів та змінюється мінеральний склад.

Рівень активності:

Спортивні або робочі собаки потребуються корму з високим вмістом калорій та протеїну. Домашні коти зі зниженою активністю – раціон з контролем калорій, щоб уникнути ожиріння. Активні коти мають потребу в підвищеній кількості білка та жиру.

Стан здоров’я та особливі потреби:

Чутливе травлення. Потрібні спеціальні формули з легко засвоюваними білками, пробіотиками та низьким вмістом алергенних компонентів. Захворювання сечовидільної системи у котів. Потрібно забезпечити додаткову гідратацію. Захворювання опорно-рухового апарату у собак. Варто звертати увагу на корми з хондропротекторами, Омега-3 жирними кислотами для зменшення запалення, а також на рівень білка для підтримки м’язової маси тіла. Алергії. Підходять гіпоалергенні формули з гідролізатом білка. І такий раціон має призначати ветеринарний лікар після детальної консультації.

Рекомендації ветеринара

Перед вибором корму варто проконсультуватися у ветеринара, адже він врахує аналізи, спадкові схильності та індивідуальні особливості вашого улюбленця, перш ніж порадити оптимальний варіант.