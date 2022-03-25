Гарантами безпеки для України мають стати постійні члени ООН. Про це заявив голова Офісу президента Андрій Єрмак.

«Гарантами нашої безпеки мають бути постійні члени ООН (США, Велика Британія, Франція, Китай). Ми би додали до них Туреччину, Німеччину, Канаду, Ізраїль. Також отримали інформацію про бажання долучитися до цього процесу від Італії», – заявив Єрмак.

За його словами, Україна заслуговує бути одним із засновників нової системи безпеки, бо протистоїть одній з найбільших армій світу.

Крім того, глава офісу ОП додав, що Україна зацікавлена в тому, щоб до процесу долучалися країни-сусіди України.

Єрмак додав, що це мають бути конкретні працюючі гарантії, бо Україна уже має негативний досвід Будапештського меморандуму.