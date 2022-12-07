Єврокомісія підготувала дев'ятий пакет санкцій проти Росії, який пропонує затвердити країнам-членам ЄС. Про це 7 грудня оголосила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, передає «Європейська правда».

Згідно з цим пакетом, до санкційного списку пропонують додати близько 200 росіян та компаній, серед яких військові, представники оборонпрому, члени Держдуми і Ради Федерації, міністри, губернатори й політики.

За словами Урсули фон дер Ляєн, йдеться зокрема й про осіб, яких можна вважати відповідальними за цілеспрямовані удари по цивільних об’єктах, вивезенні українських дітей до Росії, вивезенні привласненої сільськогосподарської продукції з окупованих територій.

Крім цього, Єврокомісія пропонує санкції проти ще трьох російських банків – включно з повною забороною транзакцій Російського банку розвитку регіонів. Також пропонують додаткові експортні обмеження для товарів подвійного призначення – включно з певними хімічними компонентами, нервово-паралітичними речовинами, електронікою та програмним забезпеченням, які можуть бути використані у воєнних цілях.

«Ми пропонуємо заборонити прямий експорт до Росії моторів для дронів, як і експорт до третіх країн, як Іран, які можуть постачати дрони Росії», – сказала Урсула фон дер Ляєн.

Також пакет передбачає блокування ще чотирьох російських телеканалів в ефірі та на усіх платформах. Також Єврокомісія пропонує додаткові обмеження проти енергетичного й гірничо-видобувного сектору, включно з забороною інвестицій у нові видобувні потужності у Росії.

Зазначимо, що новий пакет санкцій стане дев'ятим за рахунком з моменту вторгнення Росії в Україну в лютому. Його мають ратифікувати всі держави-члени ЄС.