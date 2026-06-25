Фон дер Ляєн не вперше зазнає критики через питання службового листування та відкритості роботи Єврокомісії

Європейська омбудсманка Тереза Аньїнью ініціювала розслідування щодо голови Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн через закритий чат за участю президента України Володимира Зеленського та низки європейських лідерів. Про це пише газета Berliner Zeitung.

За інформацією видання, підставою для перевірки стала відмова Єврокомісії надати журналістам доступ до повідомлень із закритого групового чату, в якому брали участь:

президент України Володимир Зеленський;

канцлер Німеччини Фрідріх Мерц;

президент Франції Еммануель Макрон;

прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні;

прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер.

Предметом розслідування є не зміст повідомлень, а дії Єврокомісії щодо дотримання принципів прозорості. Омбудсманка має з’ясувати, чи була законною відмова у наданні доступу до цього листування представникам медіа.

Про існування цього чату стало відомо в січні 2026 року. Після цього нідерландська розслідувальна організація Follow the Money (FTM) запросила доступ до листування, але Єврокомісія відмовила у наданні цих повідомлень, пославшись на необхідність захисту міжнародних відносин ЄС із третіми країнами. За даними ЗМІ, серед тем обговорення були й підходи до взаємодії з президентом США Дональдом Трампом.

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Очікується, що перевірка триватиме кілька місяців. До середини липня має відбутися зустріч представників Єврокомісії та омбудсманки.

Це не перший випадок, коли Урсула фон дер Ляєн стикається з критикою через питання службового листування та відкритості роботи Європейської комісії. Так, у травні 2025 року суд ЄС у Люксембурзі визнав, що Єврокомісія порушила правила прозорості, не надавши доступу журналісту The New York Times до листування між Урсулою фон дер Ляєн та генеральним директором фармацевтичного гіганта Pfizer. Як повідомлялось, листування стосувалося угоди про постачання вакцин проти COVID-19 у 2021 році на суму 35 млрд євро.