У ЄС ведеться робота над новим пакетом санкцій проти Росії . Про це повідомив журналіст «Радіо Свобода» Рікард Джозвяк.

Новий пакет санкцій стане вже дев’ятим від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

«Вже ведеться робота над потенційним новим пакетом санкцій ЄС щодо Росії. Він може включити конфіскацію активів у Росії, заборону на продаж власності та інші деталі, які розглядалися в попередніх раундах», – йдеться у повідомленні.

Крім того, Білорусь може знову стати об’єктом санкцій, оскільки її було виключено з восьмого санкційного пакета ЄС.

Рада Євросоюзу 6 жовтня затвердила рішення запровадити новий пакет економічних та індивідуальних санкцій проти Росії у відповідь на незаконну анексію Росією українських територій.

Узгоджений пакет вводить у законодавство ЄС основу для встановлення верхньої межі цін на морське транспортування російської нафти до третіх країн та подальших обмежень на морське транспортування сирої нафти та нафтопродуктів до третіх країн.

Крім того, накладаються додаткові обмеження на імпорт на деревну масу та папір, цигарки, пластмасу та косметику, а також на елементи, що використовуються в ювелірній промисловості, такі як каміння та дорогоцінні метали, які загалом приносять Росії значні доходи.

Продаж, передача постачання або експорт додаткових товарів, що використовуються в авіаційній галузі, також будуть обмежені.

Крім того, пакет, узгоджений в четвер, також включає накладення санкцій на фізичних та юридичних осіб, причетних до організації незаконних «референдумів» на окупованих територіях України, представників оборонного сектору та осіб, які поширюють дезінформацію про війну.

Рада ЄС також вирішила розширити критерії для включення до санкційних списків, щоб включити можливість карати тих, хто сприяє обходу санкцій ЄС.