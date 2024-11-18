У жовтні ЄС запровадив санкції проти Ірану через постачання ракет в Росію

Рада Європейського Союзу запровадила нові санкції щодо іранських фізичних осіб та компаній, причетних до постачання іранської зброї Росії для її використання у війні проти України. Про це ідеться в пресрелізі, опублікованому на сайті Європейської ради в понеділок, 18 листопада.

Рішення вводить заборону на експорт, передачу, постачання або продаж з ЄС до Ірану компонентів, які використовуються для розробки та виробництва ракет і БпЛА.

Рада ЄС також забороняє будь-які транзакції з портами та шлюзами, якими володіють, керують або контролюють підсанкційні фізичні та юридичні особи, або які використовуються для переправлення до Росії іранських БпЛА, ракет, або пов’язаних з ними технологій і компонентів. Обмеження стосуються доступу до портів і перехідних шлюзів, таких як Амірабад (Amirabad) та Анзалі (Anzali), а також надання будь-яких послуг суднам.

Окрім цього, Рада ЄС ввела санкції проти однієї фізичної особи та чотирьох організацій, дотичних до передачі Іраном ракет і дронів. До санкційного списку ввійшли:

компанія «Судноплавні лінії Ісламської Республіки Іран» (IRISL). Компанія є національним морським перевізником Ірану, і протягом багатьох років його кораблі постачали безпілотники підсанкційному в ЄС Корпусу вартових ісламської революції Ірану.

директор «Судноплавних ліній Ісламської Республіки Іран» Мохаммад Резу Хіабані;

російські судноплавні компанії – MG Flot, VTS Broker і Arapax. Судна цих компаній перевозять через Каспійське море зброю та боєприпаси іранського виробництва, включаючи компоненти БпЛА, для військової підтримки росіян, що воюють в Україні.

Як повідомляв ZAXID.NET, 14 жовтня Європейський Союз запровадив санкції проти Ірану через постачання ракет Росії. До санкційного списку потрапили сім фізичних осіб, а також промислові фірми та авіакомпанії.