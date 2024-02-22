Аркадій Волож є співзасновником російської компанії «Яндекс»

Європейський Союз планує скасувати санкції проти двох російських бізнесменів. Обмеження щодо них запровадили через російське вторгнення в Україну. Про це 22 лютого повідомила агенція Reuters із посиланням на дипломатичні джерела.

ЄС заморозив активи та заборонив поїздки приблизно для 2 тис. людей і компаній, причетних до повномасштабного вторгнення РФ. Термін дії деяких обмежень спливає 15 березня. Країни Євросоюзу погодилися продовжити санкції, окрім тих, що стосуються Аркадія Воложа і Сєргєя Мндоянца.

Волож є співзасновником російської компанії «Яндекс». За словами джерел, послаблення санкційної політики пов'язане з тим, що минулого літа він назвав війну москви в Україні «варварською», до цього широкомасштабне вторгнення бізнесмен не коментував. Мндоянц керував зв’язками з державними органами в російському конгломераті «Сістєма», а також є членом правління «мозкового центру», який консультує Кремль щодо питань зовнішньої та оборонної політики.

Також ЄС планує скасусувати санкції щодо Йозефа Гамбалека, який очолює європейський осередок російського мотоклубу «Ночниє волкі». За даними ЄС, його звинувачують у підготовці байкерів до участі у війні проти України та поширенні проросійської пропаганди.

Один зі співрозмовників видання зауважив, що санкції проти всіх трьох вважають «юридично необґрунтованими». Якщо зміни щодо Воложа, Мндоянца та Гамбалека ухвалять, то уряди ЄС зможуть розморозити будь-які їхні заблоковані активи.