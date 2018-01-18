Євросоюз зробив важливу заяву щодо Антикорупційного суду в Україні

Речник ЄС розкритикував поданий президентом проект закону

СуспільствоКатерина Чурилова, сьогодні, 14:225841

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Євросоюз також офіційно виступив із критикою на адресу Банкової через те, що президент подав законопроект про Антикорупційний суд (АКС), який суперечить обіцянкам Києва та рекомендаціям Венеціанської комісії. Про це йдеться у письмовому коментарі від імені речника ЄС, пише «Європейська правда».

В Брюсселі нагадали, що їхні українські партнери неодноразово брали зобов’язання щодо створення АКС. «Створення справді незалежного та ефективного Антикорупційного суду в Україні стало б конче необхідним кроком у боротьбі з корупцією в країні... Тому ми вітаємо подання законопроекту (президентом)», – йдеться у коментарі.

Водночас президентський законопроект, на думку ЄС, не є таким, що відповідає зобов'язанням України.

«Основні положення проекту не відповідають рекомендаціям Венеціанської комісії. Важливо, щоб ці питання були переглянуті, і ЄС доносить цей сигнал українській владі», – наголосили в Брюсселі.

Речник Євросоюзу підкреслює, що створення АКС у відповідності до зобов’язань України необхідне також для виконання безвізових вимог. «Його створення... вимагає також Європейська комісія в рамках моніторингу за механізмом візового призупинення», – йдеться у коментарі.

Також наголошується, що Євросоюз координує свої зусилля з іншими міжнародними гравцями: «ЄС тісно співпрацює з США та МВФ у цьому питанні, і, звичайно, готовий продовжувати співпрацювати з відповідними українськими органами влади для підтримки цього процесу».

Згідно з інформацією «Європейської правди», наприкінці минулого тижня з представництва ЄС також був спрямований офіційний лист на адресу голови Адміністрації президента, спікера ВР та ключових міністрів, в якому ЄС офіційно повідомив Україну про свою позицію.

Водночас у представництві ЄС утрималися від детальних коментарів з цього приводу, підтвердивши лише, що консультації тривають. «Ми нині ведемо розмови з АП і відповідними комітетами ВР з приводу Антикорупційного суду», – заявили у прес-службі дипмісії.

Раніше повідомлялося, що низка міжнародних партнерів України виступили з жорсткими вимогами до Києва через президентський законопроект.

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