Євросоюз зробив важливу заяву щодо Антикорупційного суду в Україні

Євросоюз також офіційно виступив із критикою на адресу Банкової через те, що президент подав законопроект про Антикорупційний суд (АКС), який суперечить обіцянкам Києва та рекомендаціям Венеціанської комісії. Про це йдеться у письмовому коментарі від імені речника ЄС, пише «Європейська правда».

В Брюсселі нагадали, що їхні українські партнери неодноразово брали зобов’язання щодо створення АКС. «Створення справді незалежного та ефективного Антикорупційного суду в Україні стало б конче необхідним кроком у боротьбі з корупцією в країні... Тому ми вітаємо подання законопроекту (президентом)», – йдеться у коментарі.

Водночас президентський законопроект, на думку ЄС, не є таким, що відповідає зобов'язанням України.

«Основні положення проекту не відповідають рекомендаціям Венеціанської комісії. Важливо, щоб ці питання були переглянуті, і ЄС доносить цей сигнал українській владі», – наголосили в Брюсселі.

Речник Євросоюзу підкреслює, що створення АКС у відповідності до зобов’язань України необхідне також для виконання безвізових вимог. «Його створення... вимагає також Європейська комісія в рамках моніторингу за механізмом візового призупинення», – йдеться у коментарі.

Також наголошується, що Євросоюз координує свої зусилля з іншими міжнародними гравцями: «ЄС тісно співпрацює з США та МВФ у цьому питанні, і, звичайно, готовий продовжувати співпрацювати з відповідними українськими органами влади для підтримки цього процесу».

Згідно з інформацією «Європейської правди», наприкінці минулого тижня з представництва ЄС також був спрямований офіційний лист на адресу голови Адміністрації президента, спікера ВР та ключових міністрів, в якому ЄС офіційно повідомив Україну про свою позицію.

Водночас у представництві ЄС утрималися від детальних коментарів з цього приводу, підтвердивши лише, що консультації тривають. «Ми нині ведемо розмови з АП і відповідними комітетами ВР з приводу Антикорупційного суду», – заявили у прес-службі дипмісії.

Раніше повідомлялося, що низка міжнародних партнерів України виступили з жорсткими вимогами до Києва через президентський законопроект.