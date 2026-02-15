Оголошення конкурсу на російську премію засудили в Україні

Організація Обʼєднаних націй з питань освіти, науки та культури (ЮНЕСКО) закликала науковців подавати кандидатури на премію імені Менделєєва. Цю премію фінансує російський уряд.

ЮНЕСКО опублікувала заклик до науковців подавати кандидатури на премію 14 лютого. За даними організації, конкурс стосується «міжнародної премії ЮНЕСКО-Росія імені Менделєєва з фундаментальних наук».

Премією імені Менделєєва відзначають науковців за внесок у хімію, фізику, математику та біологію. Її заснували у 2019 році за ініціативою російського уряду, який і фінансує премію.

За даними ЮНЕСКО, премія становить 250 тис. доларів для кожного із двох переможців за досягнення в галузі фундаментальних наук.

Попри те, що премію називають щорічною, її присуджували тільки у 2021 та 2023 роках. В обох випадках одними з лауреатів премії були російські громадяни.

На оголошення ЮНЕСКО відреагував Національний музей історії України. Там закликали організацію скасувати цю премію та відмовитися від поширення російських наративів.

«Під прикриттям гасла “наука поза політикою” й імені вченого, що жив понад сотню років тому, Росія нині намагається відбілювати свої злочини проти людяності та численні воєнні злочини. У той час як в Україні російські ракети та дрони руйнують будівлі науково-дослідних інститутів та університетів, як гинуть українські вчені від обстрілів українських міст, у російському полоні або захищаючи Україну від російського солдата, одна з найвпливовіших світових організацій нагороджує науковців грошима кривавого російського уряду», – йдеться у повідомленні.

У пресслужбі музею звернули увагу, що особливо цинічним є речення з офіційної сторінки премії, яке стверджує, що її започаткували для «привернення уваги світової спільноти до значущої ролі фундаментальних наук у побудові мирних та благополучних суспільств».