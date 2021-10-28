У Тернополі також заборонять усі масові заходи та дискотеки

Сьогодні, 28 жовтня на засіданні Тернопільського міського штабу для боротьби з коронавірусом затвердили додаткові карантинні обмеження, які почнуть діяти з 1 листопада. Зокрема прийняли дев'ять пунктів для посилення заходів. Серед них обмеження пільгового проїзду в громадському транспорті для пенсіонерів, заборона проведення масових заходів.

Додаткові карантинні обмеження ввели, аби не допустити збільшення кількості захворілих на Covid-19 в місті.

«В нас зараз в лікарнях міста є 360 ліжок, з них 50 ліжок для дітей. Ці місця наразі заповненні на 60%», – заявив головний санітарний лікар Тернополя Василь Данчак.

Мер Тернополя Сергій Надал зазначив, що в лікарнях за потреби зможуть розгорнути додаткові ліжка для пацієнтів.

«Поки що в нас ситуація не критична. Ми ці обмеження вводимо для того, щоб не допустити різкого росту кількості захворілих на коронавірус. Однак, в критичній ситуації ми можемо збільшити кількість ліжок вдвічі. Однак, ми вже бачимо, з огляду на ситуацію з поставками кисню в Україні, що можуть бути перебої з поставками кисню і в нас. Також невідомо яка буде ситуація з електроенергією», – заявив на засіданні штабу міський голова Сергій Надал.

З 1 листопада в громаді Тернополя діятимуть додаткові карантинні обмеження, а саме: