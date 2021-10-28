З 1 листопада в Тернополі посилять карантинні обмеження
Пенсіонерам заборонять користуватися пільговим проїздом в громадському транспорті в години пік
Сьогодні, 28 жовтня на засіданні Тернопільського міського штабу для боротьби з коронавірусом затвердили додаткові карантинні обмеження, які почнуть діяти з 1 листопада. Зокрема прийняли дев'ять пунктів для посилення заходів. Серед них обмеження пільгового проїзду в громадському транспорті для пенсіонерів, заборона проведення масових заходів.
Додаткові карантинні обмеження ввели, аби не допустити збільшення кількості захворілих на Covid-19 в місті.
«В нас зараз в лікарнях міста є 360 ліжок, з них 50 ліжок для дітей. Ці місця наразі заповненні на 60%», – заявив головний санітарний лікар Тернополя Василь Данчак.
Мер Тернополя Сергій Надал зазначив, що в лікарнях за потреби зможуть розгорнути додаткові ліжка для пацієнтів.
«Поки що в нас ситуація не критична. Ми ці обмеження вводимо для того, щоб не допустити різкого росту кількості захворілих на коронавірус. Однак, в критичній ситуації ми можемо збільшити кількість ліжок вдвічі. Однак, ми вже бачимо, з огляду на ситуацію з поставками кисню в Україні, що можуть бути перебої з поставками кисню і в нас. Також невідомо яка буде ситуація з електроенергією», – заявив на засіданні штабу міський голова Сергій Надал.
З 1 листопада в громаді Тернополя діятимуть додаткові карантинні обмеження, а саме:
- повернуть контроль температурного режиму відвідувачів громадських місць, ТРЦ, шкіл і садків тощо;
- у садочках та школах діятиме заборона на масові заходи. Поки що школи та садки не закриватимуть на карантин. Ті школи, які були на канікулах до 1 листопада, відновлюватимуть навчання в очному режимі.
- заклади усіх сфер обслуговування працюватимуть за умови 100% вакцинації персоналу або наявності ПЛР тесту.
- заклади громадського харчування працюватимуть лише до 23 години.
- у закладах має бути наповнюваність 50% та не більше чотирьох людей за одним столиком та відстані 1,5 м між столиками.
- заборонені масові зібрання і дискотеки.
- пенсіонери зможуть на пільгових умовах користуватись громадським транспортом лише у визначений час (із 10 до 16 години). У вихідні та святкові дні проїзд буде без обмежень.
- усі водії громадського транспорту мають бути 100% вакциновані.
- першочергова посада у громадський транспорт буде лише для учнів.