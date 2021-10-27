Через брак місць у лікарнях хворих на коронавірус лікуватимуть і у госпіталі ветеранів війни

У трьох лікарнях Рівненської області, розташованих у Корці, Радивилові та Млинові, уже розгорнули додаткові ліжка для госпіталізації хворих на коронавірус. Ще дві лікарні – Володимирецька та обласний госпіталь ветеранів війни у Клевані – чекають на погодження МОЗ. Це дасть можливість розгорнути ще 250 ліжок та розвантажити заповнені хворими лікарні.

Обласне управління охорони здоров'я констатує перевантаженість медичної системи області та неможливість декотрих лікарень прийняти хворих на лікування через брак місць. Упродовж кількох останніх днів на 100% заповнені Рівненська обласна та міська лікарня №2, центральна міська лікарня теж на межі заповнення усіх ліжок.

«Маємо надвисокі показники летальності. У найближчі два тижні ми прогнозуємо подальше ускладнення епідемічної ситуації. Наразі 76% ліжок у лікарнях зайнято, резерву вистачить лише на кілька днів», - наголосив головний санітарний лікар області Роман Сафонов на позачерговому засіданні обласної комісії ТЕБ та НС у середу, 27 жовтня. Протягом 26 жовтня від ускладнень коронавірусу в області померла 21 людина, і це найбільша добова кількість від початку пандемії.

Як повідомила начальниця управління медичної допомоги департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації Олена Гандзюк, для хворих на коронавірус оперативно додано ліжка у лікарнях Корця, Радивилова та Млинова. Володимирецька лікарня та обласний госпіталь ветеранів війни, що у Клевані, чекають на погодження МОЗ. Після його одержання буде розгорнуто ше 250 ліжок.

Водночас перший заступник голови Рівненської облдержадміністрації Сергій Подолін попередив про вжиття більш жорстких заходів щодо ринків області та перевізників у разі, якщо протягом двох днів їхня робота не буде приведена до вимог «червоної» карантинної зони. Адже обласна комісія має повноваження приймати додаткові обмежувальні заходи. У разі недотримання карантинних вимог ринки закриватимуть на термін до двох тижнів. Якщо перевізники не дотримуватимуться норм карантину, комісія може заборонити перевезення.

Водночас у вівторок, 26 жовтня, на Рівненщині зафіксували рекорд з кількості вакцинованих за добу людей – 11913. Деякі пункти та центри вакцинації продовжують режим роботи, аби щепити якомога більше охочих.