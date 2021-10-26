Вільні місця для хворих на ковід залишилися лише в обласній дитячій лікарні

Дві лікарні Рівного – обласна та міська лікарня №2 — більше не приймають хворих на коронавірус, оскільки усі ліжка зайняті. Нових пацієнтів з коронавірусом з Рівного везуть у лікарні Здолбунова (15 км) та Клеваня (25 км). Критичною є ситуація і в центральній лікарні Рівного, в якій також майже не залишилося місць для нових хворих.

На ранок 26 жовтня усі 80 ліжок у Рівненській обласній клінічній лікарні та усі 60 ліжок у міській лікарні №2 Рівного зайняті хворими на коронавірус. Ці лікарні більше не приймають хворих. У разі необхідності госпіталізації пацієнтів везуть у Здолбунівську центральну міську лікарню (усього 125 ліжок) або у Клеванську лікарню (усього 200 ліжок), де ще є вільні місця. Здолбунів розташований за 15 км від Рівного, Клевань — за 25 км. Головний санітарний лікар Рівненської області Роман Сафонов повідомив ZAXID.NET, що усі 330 ліжок у центральній міській лікарні Рівного також майже заповнені хворими. Однак ситуація щодня змінюється.

Разом зі збільшенням добової кількості хворих та померлих від коронавірусу в області помітно зросла й кількість охочих вакцинуватися. Тепер до усіх пунктів та центрів вакцинації вишиковуються черги. У Рівному відкриваються нові пункти вакцинації, тож аби не стояти у чергах, люди, особливо ті, які працюють, звертаються у нові пункти вакцинації, приміром, у ТЦ «Епіцентр» та в головному управлінні Нацполіції області.

Минулого тижня ситуація з коронавірусом на Рівненщині суттєво ускладнилася, що призвело до переведення області 26 жотвня у «червону» карантинну зону. Двічі за тиждень в області фіксували нові рекорди з кількості нових випадків захворювання та смертей від ковіду. Протягом 21 жовтня хворобу діагностували у 865 мешканців області, і це найбільша добова кількість від початку пандемії, 18 жовтня померли 18 мешканців Рівненщини, і це також був рекордний показник смертності від ускладнень хвороби.

За минулу добу на Рівненщині зареєстровано 738 нових випадків захворювання на Covid-19, від ускладнень померли 18 осіб, їхній вік – від 33 до 85 років. Від початку пандемії в Рівненській області зареєстровано 97177 випадків захворювання на коронавірусну хворобу, 1510 людей померли.