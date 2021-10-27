Поліція прийшла в кафе одразу після завершення вакцинації

Рівненські поліцейські склали адмінпротокол на власницю кафе у селищі Гоща, в якому працювала мобільна бригада з вакцинації від коронавірусу. Протокол склали 26 жовтня за кілька хвилин після того, як медики завершили свою роботу. Прес-служба поліції пояснила, що правоохоронці отримали повідомлення про порушення карантину у цьому закладі.

Про складений протокол за порушення карантину 26 жовтня заявила сама власниця кафе «Монастирське» Валентина Бук. У коментарі «Рівне вечірнє» вона повідомила, що запросила у заклад мобільну бригаду, аби вакцинувати своїх працівників. «Ми вирішили вакцинувати наш персонал, власники сусідніх закладів забажали приєднатися. Відкрилися тільки для того, щоб розмістити в себе мобільну бригаду лікарів, які могли би тут же на місці вакцинувати. Вишикувалася черга з 20 людей. Коли вже лікарі зібралися і покидали приміщення, прямо на порозі зіткнулися з працівником поліції», – розповіла підприємиця.

За її словами, працівник поліції звинуватив заклад у порушенні карантину, хоча у закладі не було відвідувачів і підприємиця пояснювала, що кафе відкрили лише для проведення вакцинації – сторонніх не пускали.

Інформацію про проведення вакцинації у цьому кафе ZAXID.NET підтвердила і координаторка вакцинації від коронавірусу в області Олена Гандзюк. Вона уточнила, що їй також відомо про складений на підприємицю протокол, але невідомі деталі цього інциденту. «Про випадок у Гощі мені відомо, у кафе справді працювала мобільна бригада з вакцинації і там справді поліція склала протокол. Хотілося б більше розуміння від людей, в тому числі й від поліції. Але чи законно склали цей протокол і за яке саме порушення, я не знаю», — сказала Олена Гандзюк.

За словами самої підприємиці, вакцинація у кафе тривала з 09:00 по 11:00. Водночас у повідомленні поліції вказано, що інформацію про порушення карантину у кафе отримали близько 11:00.

«На момент приїзду екіпажу поліції кафе у Гощі було відчинене, а інформація, що заклад не працює, — відсутня. Як встановили поліцейські, у селище того ранку для проведення імунізації прибула мобільна бригада, яка проводила вакцинацію у приміщенні кафе. Втім, на момент перевірки медичних працівників там не було. Сертифіката про вакцинацію працівниця закладу не пред'явила, адже отримала лише першу дозу вакцини. На суб'єкта господарювання, 61-річну жительку Гощі, працівники поліції склали адмінпротокол за ч. 1 ст. 44-3 КУпАП», – йдеться у повідомленні поліції.

Додамо, що сама Валентина Бук відмовилася підписувати протокол. За порушення карантину їй загрожує штраф до 34 тис. грн.