До кордону з Україною рухатимуться по чотири потяги в день

Німецька залізниця Deutsche Bahn та польська компанія PKP Intercity (PKP IC) оголосили про збільшення кількості прямих потягів між Польщею та Німеччиною, а також анонсували два нічних потяги, які будуть рухатися до кордону з Україною. Про це повідомив Kolejowy Portal із посиланням на оголошення німецької та польської залізниць.

Кількість потягів, які курсують з Німеччини до Польщі, значно зросте наприкінці року. Компанії оголосили про розширення своїх міжнародних сполучень більш ніж на 50%. Так, з грудня 2025 року з Німеччини до Польщі будуть їздити 17 поїздів замість 11.

Серед нових потягів – ті, які їдуть до польських Перемишля та Хелма, розташованих поблизу кордону з Україною. З грудня 2025 року двічі на день буде курсувати потяг за маршрутом Лейпциг – Вроцлав – Краків – Перемишль.

Крім того, Deutsche Bahn PKP IC додадуть два нові нічні поїзди:

Берлін – Вроцлав – Краків – Перемишль (Eurucity)

Берлін – Лодзь – Варшава – Хелм

«Нові залізничні сполучення з економічно сильними регіонами південної Польщі та українським кордоном мають величезне економічне та політичне значення», – заявив член правління Deutsche Bahn Майкл Петерсон.

Нагадаємо, на початку серпня Україна та Румунія запустили тестове залізничне сполучення Київ – Бухарест. Потяги за маршрутом відновили рух від початку повномасштабної війни. Перший потяг з двома порожніми вагонами вирушив 7 серпня, щоб перевірити логістику та технічну готовність маршруту.