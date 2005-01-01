З Національного архіву Британії зникли тисячі документів про суперечливі історичні моменти

З Національного архіву Британії зникли тисячі урядових документів щодо найсуперечливіших епізодів історії XX століття, повідомила газета The Guardian.

Зокрема, з архіву зникли документи, що стосуються війни за Фолклендські острови, проблем навколо Північної Ірландії, а також так званий лист Зінов’єва – звернення до англійських комуністів нібито від імені соціалістичних революційних діячів з закликом активізувати підривну роботу. Керівництво СССР, включаючи самого Григорія Зіновьева, який у той час був головою комітету Комінтерну, авторство листа відхиляло. Однак документ призвів до відставки уряду лейбористів та перемоги на позачергових виборах Консервативної партії.

Інші зниклі документи стосуються британської колоніальної адміністрації у Палестині, тестування вакцини від поліомієліту та територіальних спорів з Аргентиною. Також зникли файли про оборонні угоди між Великобританією та Малайзією в кінці 50-х років минулого сторіччя, перед тим як обидві країни вступили у війну з Індонезією та багато інших документів.

Загалом зникло понад тисячу папок, кожна з яких складається з десятків документів. Вони зникли після того, як співробітники уряду забрали їх з архіву. Міністерство закордонних справ згодом повідомило, що документи ніде не знайшли. Чому документи були вилучені та чому немає їх копій у відомстві відмовилися повідомляти.