Нападнику загрожує до 10 років ув’язнення

Німеччина видала Україні підозрюваного у розбійному нападі 33-річного закарпатця. За побиття до смерті односельця йому загрожує до 10 років ув’язнення.

Як повідомили у Закарпатській обласній прокуратурі23 січня, йдеться про інцидент, який стався у серпні 2023 року в селі Порошково Ужгородського району. Група місцевих жителів увірвалися до будинку свого односельця та, лаючись, почала трощити майно дерев’яними палицями. Також нанесли десятки ударів по тілу та голові господаря. Він помер у реанімаційному відділенні лікарні.

«Після скоєного закарпатець, причетний до злочину, утік і тривалий час переховувався за кордоном. До органів ФРН направили запит на видачу 33-річного громадянина для притягнення його до кримінальної відповідальності в Україні. Чоловіка вже передали українським правоохоронцям у пункті пропуску Краківець-Корчова», – розповіли у прокуратурі, зазначивши, що на території іншої країни перебуває і спільник нападника, про екстрадицію якого теж клопочуть.

За незаконне проникнення до житла, хуліганство та нанесення тяжких тілесних ушкоджень, що призвели до смерті, підозрюваним загрожує до 10 років ув’язнення.