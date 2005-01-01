З початку доби на Донбасі загинув український військовослужбовець

СуспільствоОлег Костюк, сьогодні, 19:29350

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З початку доби на Донбасі загинув український військовослужбовець
фото з відкритих джерел
Окупаційні війська на Донбасі 11 разів порушували режим припинення вогню

З півночі і до 18:00 вівторка окупаційні війська на Донбасі 11 разів порушували режим припинення вогню, з яких чотири рази з важкого озброєння. Під час бойових дій один український військовослужбовець загинув.

Як повідомляє прес-центр Операцій Об'єднаних сил, ворог вдавався до провокацій в районах Новотошківського, Новотроїцького та Водяного, де відкривав вогонь з 120- і 82-міліметрових мінометів. Активна оборона підрозділів об'єднаних сил тривала поблизу Мар'їнки, Троїцького, Гнутового і Водяного, де противник використовував стрілецьку зброю і гранатомети.

Вогонь снайпера зафіксовано в районі Ломакиного на Маріупольському напрямку. Контрснайперські заходи змусили ворога припинити стріляти.

Нагадаємо, що в травні на Донбасі загинули десятеро українських військових.

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