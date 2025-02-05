З лютого 2022 року до лютого 2025 року СБУ оголосила 2829 підозр у держзраді

З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну 744 українців засудили за державну зраду. За цією ж статтею Служба безпеки України відкрила 3287 кримінальних проваджень і оголосила 2829 підозр. Про це повідомив сайт «Слідство.Інфо» у середу, 5 лютого, з посиланням на статистику СБУ.

У СБУ зазначили, що дії українців, які виконували завдання російських спецслужб у складі агентурних мереж, зазвичай кваліфікуються за статтею про державну зраду (стаття 111 ККУ). З лютого 2022 року СБУ викрила 93 агентурні мережі. До них входили 380 людей.

Росіяни активно вербують українців для коригування ракетних ударів, стеження за військовими та політиками та волонтерами. Крім цього, окупанти вербують людей для підпалів автомобілів військових.

Нагадаємо, що у грудні 2024 року СБУ запустила чат-бот «Спали ФСБешника» через який можна повідомити про спроби вербування від росіян. Платформа працює у Telegram, оскільки через цей месенджер найчастіше використовує ворог для залучення українців.