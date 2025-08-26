Андрій Коваль не знав, що його обміняють 24 серпня

На День Незалежності, 24 серпня, з російського полону звільнили військовослужбовця з Тернополя Андрія Коваля. У полоні захисник пробув майже два роки. Про його звільнення розповіла дружина Олена Коваль. До того, як з’ясували, що він перебуває у полоні, Андрія Коваля два місяці вважали безвісти зниклим, повідомили в «Суспільне.Тернопіль».

Андрій Коваль пішов служити у березні 2022 року. До війни він працював продавцем-консультантом в Тернополі. Вже в ЗСУ військовослужбовець був старшим кухарем у Центрі комплектування, оскільки мав спеціальність «кухар-бармен». В полон потрапив у грудні, коли перебував на позиції на донецькому напрямку. Однак рідні не одразу дізналися, що Андрій в полоні. Два місяці його вважали зниклим безвісти.

«Разом з дівчатами з громадської організації "Опора Титанів", яка об’єднує родини зниклих безвісти та полонених військовослужбовців 10-ої окремої гірсько-штурмової бригади "Едельвейс", ми їздили в Стамбул. Зверталась у координаційний штаб, до омбудсмана, до "Товариства Червоного Хреста", писала звернення до депутатів, в ООН, до Європейського суду. Мені повідомили, що чоловік є у списках на обмін. Усі наші хлопці є в цих списках, не включають лише тих, кого визнали офіційно загиблим. Але коли саме може відбутися обмін, ми не знали», – розповіла Олена Коваль.

Андрій Коваль разом з дружиною Оленою та двома дітьми (до полону)

Про те, що Андрія Коваля обміняють, його дружина дізналася в день обміну, 24 серпня. З чоловіком жінка поки що спілкувались лише телефоном.

«Нам повідомили вже у сам день обміну. О 15 годині мені прийшло повідомлення з координаційного штабу і сповіщення в “Дії”. Я не вірила, навіть зараз до кінця не можу усвідомити, що це сталося. Він так само не знав, що їх везуть на обмін. Їх декілька днів тримали в якомусь ангарі, очі були зав’язані, хлопці думали, що їх перевозять в якусь іншу колонію», – розповіла Олена Коваль.

Поки що Андрія Коваля разом з іншими захисниками, яких вдалося обміняти в День Незалежності, відправили до медичних закладів для медобстеження. Після цього ті військові, яким необхідне лікування та реабілітація, пройдуть усі процедури вже в установах, які розташовані ближче додому.