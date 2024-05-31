31 травня до України повернули 71 військовослужбовця

У п’ятницю, 31 травня, під чергового обміну полоненими в Україну повернули 71 військового, серед яких двоє волинян – Анатолій Холевінський та Олександр Січковський. Про це повідомив голова Волинської ОВА Юрій Погуляйко.

39-річний Анатолій Холевінський перебував у російському полоні з квітня 2023 року. Після підписання контракту чоловік проходив військову службу у місті Попасна Луганської області. 28 квітня 2023 року волинянин отримав поранення й третю контузію, того ж дня його взяли у полон.

32-річний Олександр Січковський родом із селища Турійськ Ковельського району. Військовослужбовець перебував у полоні з липня 2023 року. Детальнішої інформації про його останнє місце служби наразі немає.

Нагадаємо, під час українсько-російський обміну полоненими 31 травня до України повернули 71 військовослужбовця, а також чотирьох цивільних українок. Загалом від початку повномасштабного вторгнення Україна повернула 3210 захисників і захисниць.