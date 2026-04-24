28-річний Юрій Микитчук потрапив в полон під час бойового завдання у Курській області

Під час обміну в пʼятницю, 24 квітня, до України з російського полону повернулися шестеро прикарпатців. Про це повідомила голова Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук.

«Серед звільнених з полону – Ярослав Партечин, Олексій Голен, Василь Мулик, Денис Єрьомов, Юрій Микитчук, Іван Савчук. Вітаємо вдома!», – написала посадовиця у фейсбуці.

За інформацією «Суспільного», 28-річний військовослужбовець Юрій Микитчук служив у 41-й окремій механізованій бригаді і потрапив у полон 14 вересня 2024 року під час бойового завдання у Курській області РФ. Військовий є уродженцем села Прикмище Городенківської громади.

36-річний військовий 79-ї окремої десантно-штурмової Таврійської бригади Ярослав Партечин зник безвісти під час бойового виходу на Покровському напрямку у червні 2024 року. Пізніше виявилося, що він потрапив у полон і перебуває в одній із чеченських колоній.

Нагадаємо, під час обміну 24 квітня додому повернулися 193 військовослужбовці. Серед них бійці ЗСУ, Нацгвардії, Державної прикордонної служби, Національної поліції, Державної спеціальної служби транспорту. Солдати, сержанти та офіцери захищали Україну Луганському, Донецькому, Харківському, Запорізькому та Курському напрямках.