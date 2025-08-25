24 серпня Україна та Росія провели черговий обмін полоненими

Під час обміну полоненими у День Незалежності, 24 серпня, з російського полону повернулися загалом четверо жителів Львівщини. Про це повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький.

«Добрі новини для Львівщини: окрім львів’янина Сергія Ковальова, про якого я писав учора, з ворожого полону вдалося визволити ще трьох жителів нашої області. Деталі – згодом», – написав голова ЛОВА.

З ворожого полону повертається захисник із Львівського району Сергій Слука. Воїн народився у селі Стара Скварява Жовківської громади. 29 років служив в складі 24 ОМБр імені короля Данила. Пробув у російській неволі три роки і чотири місяці.

Військовий 24 бригади Сергій Слука потрапив у полон у 2022 році під Попасною (фото ЛОВА)

Серед тих, хто повернувся під час останнього обміну полоненими, є і житель Стрия – Іван Батіг (у центрі на фото). Іван Батіг служив у 5-й танковій бригаді. Потрапив у полон на Покровському напрямку. У неволі пробув 11 місяців. До війни багато років працював начальником поїзда на Львівській залізниці.

Військовий зі Стрия Іван Батіг (у центрі на фото) повернувся з російського полону (фото ЛОВА)

Нагадаємо, під час чергового обміну в День Незалежності додому повернулися 146 українців, які перебували в полоні з 2022 року. Вже повідомлялося, що з полону визволили медика добровольчого батальйону «Госпітальєри», львів’янина Сергія Ковальова.