Сергій Ковальов повернувся після трьох років полону

У неділю, 24 серпня, з російського полону повернувся медик батальйону «Госпітальєри», львів’янин Сергій Ковальов.

«Серед тих, кого визволили сьогодні з ворожого полону, є львівʼянин Сергій Ковальов! Наш земляк – медик із добровольчого батальйону «Госпітальєри». Він рятував воїнів і цивільних у найзапекліших боях, зокрема й під час оборони Маріуполя», – повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький.

У відео на рідній землі Сергій Ковальов подякував усім, хто доклав зусиль для звільнення бійців з полону, та привітав українців з Днем Незалежності.

Нагадаємо, під час чергового обміну в День Незалежності додому повернулися 146 українців, які перебували в полоні з 2022 року.