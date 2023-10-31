Пам'ятник Пушкіну стояв на майдані Вернадського в центрі Запоріжжя

У Запоріжжі з майдану Володимира Вернадського демонтували пам'ятник російському поету Алєксандру Пушкіну. Це сталося у вівторок, 31 жовтня, на виконання рішеня виконкому Запорізької міськради від 26 жовтня, пише «Суспільне».

Як зазначив запорізький історик Валерій Стойчев, пам'ятник Пушкіну прибрали з майдану в рамках процесу деколонізації. Він нагадав, що на площі Пушкіна встановили однойменний пам'ятник на честь проїзду російського поета до Таганрогу через Олександрівськ Катеринославським поштовим трактом.

За словами Валерія Стойчева, барельєф Пушкіна, який комунальники демонтували торік у липні, передали на зберігання до Музею архітектури Запоріжжя.

Зазначимо, що 12 липня 2023 року Запорізька міськрада проголосувала за перейменування площі Пушкіна на майдан Володимира Вернадського.

2 жовтня 2023 року зупинку громадського транспорту "площа Пушкіна" перейменували на "майдан Вернадського.