За два роки у Польщі статус біженця отримали 88 українців

Наразі дозволи на проживання в Польщі мають понад 128 тис. громадян України

За останні два роки в Польщі лише 88 українців отримали статус біженця, а 239 громадян України — статус особи, яка потребує додаткового захисту. Про це повідомляє «Укрінформ».

«Протягом 10 місяців 2017 року компетентними органами Польщі було надано статус біженця 56 громадянам України (у 2016 році - 32) і ухвалено 175 рішень про надання українцям статусу особи, яка потребує додаткового захисту (у 2016 році було 64 таких рішення)», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що, згідно із офіційною інформацією Управління з питань іноземців у Польщі, протягом січня-жовтня 2017 року до управління звернулися 625 громадян України з проханням надати їм міжнародний захист. У 2016 році таких звернень було 1306, що вказує на скорочення цієї категорії осіб майже вдвічі.

Повідомляється, що станом на 1 липня 2017 року дійсні дозволи на проживання в Польщі мали трохи більше ніж 128 тис. громадян України (з них 79 осіб мали статус біженця).

Нагадаємо, колишня голова польського уряду Беата Шидло в січні 2016 року заявляла, що Польща останніми роками «прийняла до себе близько мільйона біженців з України». Польські урядовці наголошували, що українці тікають до сусідньої країни від війни, згодом просять притулку або працевлаштовуються.

Водночас у «Союзі українців у Польщі» заявляють, дуже мало українців їдуть у сусідню країну з конфліктного Донбасу. На думку представника українського згромадження, термін «українські біженці» використовується у риториці уряду швидше задля того, щоб «у питанні біженців позиціонувати себе проти європейської солідарності». Побутує думка, що Варшава намагається уникнути виконання зобов’язання щодо прийому біженців з Близького Сходу, показавши що нібито й без того багато людей отримали притулок у країні.