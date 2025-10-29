Під час обшуків у 33-річної жінки знайшли компоненти легкозаймистої суміші

Шепетівський міськрайонний суд виніс вирок жінці, яка підпалила міськраду на замовлення росіян. За скоєне порушниці призначили три роки тюрми. Про це повідомила 29 жовтня пресслужба поліції Хмельниччини.

Зловмисницю викрили у січні 2025 року. За даними слідства, 33-річна жінка потрапила в поле зору росіян через активність в одній із соцмереж. За виконання підпалів жительці Шепетівки пообіцяли допомогти влаштувати щасливе життя за кордоном. Для цього їх запропонували пройти пробне завдання: підпалити приміщення органів самоврядування у місті.

«Першою ціллю зловмисниця обрала міську раду. Вночі вона розбила вікно та кинула пляшку із запалювальною сумішшю в один із кабінетів мерії. Надалі жінка планувала продовжити серію злочинів, проте її викрили та затримали», – зазначили правоохоронці.

Під час обшуку у палійки вилучили мобільний телефон, на якому зберігалися детальні інструкції замовника злочину щодо пошуку потенційної цілі та способу її підпалу, а також компоненти легкозаймистої суміші.

Шепетівський міськрайонний суд визнав жінку винною за ч. 2 ст. 194 (умисне знищення або пошкодження чужого майна, вчинене шляхом підпалу) Кримінального кодексу України та призначив три роки позбавлення волі. Рішення ще можна оскаржити в апеляційному суді.